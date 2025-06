"No hubo violencia y no escondemos nada": Sandra Barneda frena a Escassi tras su dura insinuación sobre Montoya

Supervivientes tuvo que intervenir este domingo, a través de su presentadora, Sandra Barneda, para frenar las insinuaciones de Álvaro Muñoz Escassi, cuando puso sobre la mesa supuesta la existencia de supuesta una bronca con Montoya y Anita como protagonistas y dio a entender que el programa no lo había mostrado. "No sé muy bien cómo gestionar el tema. Lo único que puedo hacer es callarme la boca y no entrar porque no sé cómo gestionarlo. Me da mucha vergüenza, es un programón y prefiero no formar parte de esto a seguir adelante", dijo Escassi. "Hay cosas en la vida que he visto yo y no el público", añadió el concursante.

"Yo vi una situación en la playa que si la viera en la calle me metería a intervenir", anunció Escassi. En la secuencia que describió el jinete, "Montoya estaba haciendo aspavientos a Anita y diciéndole 'puta, puta, puta", relató. En ese momento, Montoya saltó: "¿Perdona? 'Me cago en la puta' es lo que dije. Unas palabras que son malísimas y me fui a la roca haciendo aspavientos. Sabéis que soy un poco impulsivo y cuando llego a un nivel así me pongo malo. Me fui solo, no os molesté y ella me aguantó", explicó sobre lo que estaba intentando relatar Escassi.

A continuación, Sandra Barneda intervino para aclarar la situación y trasladar la postura del programa. "Me dicen desde la organización que en este programa no hay nada que esconder. Esto es muy serio y desde la organización me están diciendo que no se oculta nada ni se tiene por qué ocultar nada. Me están diciendo que no ha habido ningún tipo de violencia", aclaró la presentadora. "Esto que ha sucedido está empañando vuestra supervivencia. Hay que saber gestionar las emociones y saber llevar las situaciones de estrés. Todos habéis cruzado límites en descalificativos, en deciros cosas que son feas".

Sandra Barneda explicó que Escassi se refería a un momento en el que "Montoya se fue a la playa muy nervioso, haciendo aspavientos y acude a Anita". "Montoya propina insultos y descalificativos, pero nunca hacia Anita y en ningún momento la toca. En ningún momento se produce ninguna actitud violenta con Anita ni ningún tipo insulto hacia Anita. Anita pide ayuda a la organización porque Montoya está teniendo un ataque de ansiedad y Anita dice que llamen al equipo médico. Montoya estaba sufriendo una crisis de ansiedad por una mala gestión de las emociones nada justificada. Hasta ahí es lo que sucedió", relató Sandra Barneda, en un tono muy serio. "Creo que estamos tocando temas que van más allá de un programa de entretenimiento. Os lo digo con el corazón en la mano. Jamás ocultaría algo así. Ni el formato ni el programa lo permitiría. Que quede claro que no se ha producido ningún tipo de daño ni insulto a Anita".