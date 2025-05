La familia de la tele está de 'resaca' tras la catarsis vivida el pasado miércoles, una pataleta con lágrimas y dardos envenenados al más puro estilo Sálvame tras el fracaso de audiencias que arrastran desde su estreno el pasado 5 de mayo. La gran protagonista de la función fue Belén Esteban, que anunció, entre lágrimas, que estaba "amargada": "Me quiero ir de aquí, no estoy a gusto". Después reculó: "Me han escrito mi madre, mi hija y mi marido y me han hecho abrir los ojos". Y hasta aquí bien. La sorpresa llegaba este jueves con la ausencia de la 'princesa' en el corrillo del primer bloque, capitaneado por María Patiño.

La presentadora explicaba los nuevos cambios en la estructura del programa (Inés Hernánd y Aitor Arbizua presentarán en solitario el segundo bloque, de sucesos) al tiempo que respondía los últimos dardos de Terelu Campos contra el programa. Chelo García Cortés y Alba Carrillo remaban a favor de obra, disfrazadas de Minnie Mouse y chulapa, respectivamente, mientras Kiko Matamoros se emocionaba con un mensaje de su hija Laura por el Día Internacional de la Familia. Pero, ¿dónde estaba la estrella de las tardes en la Pública?

Ni una palabra en plató. Ninguno ha justificado la falta de la de Paracuellos. Ella, sin embargo, no nos ha dejado con las ganas de saber las razones. ¿Un compromiso familiar? ¿Un viaje? ¿Un contratiempo? No. No. Y no. Belén Esteban ha faltado a La familia de la tele porque se ha quedado en su casa, tal y como ella misma ha desvelado en redes sociales. Si tenía el día libre después de su pataleta o le han dado un 'break' para que se calme solo lo sabe ella (de momento), pero no ha desaprovechado la oportunidad de lanzar una indirecta para los más avispados: "Tan a gusto viendo en mi casa Escupiré sobre sus tumbas". Ni siquiera el nombre de la serie (disponible en Netflix) nos ha parecido casual.

Este jueves, además, María Patiño ha desvelado los nuevos cambios en el programa de La Ossa, que no levanta cabeza en lo que a audiencias se refiere. A partir de ahora, la presentadora afrontará, junto con los ex de Sálvame, el primer bloque del formato, donde abordarán temas de la crónica social, mientras que Inés Hernand y Aitor Albizua se encargarán de la segunda parte, con sucesos, consejos y otras secciones: "Las familias se fragmentan", han dicho.