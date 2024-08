ONCE PREGUNTAS EN EL FANGO A... Marta Riesco: "A veces hay que ser un poquito más falsa"

Marta Riesco regresó y recuperó el micro que tanto ansiaba. La periodista se incorporó al elenco de Ni que fuéramos Shhh tras meses alejada de la pequeña pantalla por la polémica que giró en torno a su relación con Antonio David Flores, que 'supuso' el fin de su etapa como reportera en el programa de Ana Rosa Quintana. A partir de entonces, muchos la odiaron, pero otros la admiraron. Riesco volvió con todo en la primera etapa del 'nuevo' Sálvame. La periodista hace un parón en sus vacaciones para responder el test más desenfadado del verano, las ONCE PREGUNTAS EN EL FANGO de Informalia que solo los más arriesgados se atreven a contestar. Y Marta es de las que 'no tienen miedo' a nada.

¿Dónde has amanecido esta mañana?

En Alcalá de Guadaíra en Sevilla. En la casa de mi chico.

¿La última vez que has llorado?

Hacía bastante que no lloraba (menos mal), pero la última vez fue cuando me salió el orzuelo y veía que no se me quitaba. Me dolía muchísimo y me agobié y es la última vez que he llorado.

¿La última mentira que has contado?

Fui a Isla Mágica y a la sobrina de Alejandro (su novio) le dije que esa atracción no daba ningún miedo y la verdad que daba bastante.

Además de tu casa y tu coche, ¿qué ha sido la cosa más cara que te has comprado?

Que me haya comprado yo y que no haya sido regalo de mi familia diría que un bolso de Yves Saint Laurent, que compré hace cuatro años. Ahorraba cada mes con mi sueldo de cuando estaba en Ana Rosa y me fui con mi madre a la tienda de Yves Saint Laurent y me lo compré, pero fue muy caro...

¿Alguna vez te han pillado saliendo con una persona famosa? ¿Te gustaría ser pillada con alguien?

No es que me hayan pillado con una persona famosa porque la única relación que tuve con alguien así famoso, pues nos persiguieron desde el minuto uno y las primeras fotos que salieron fueron pactadas.

No, porque prefiero que si estoy con alguien que salga y punto. No hace falta que me pillen. Las cosas que son bonitas no hay que esconderlas.

¿La última vez que estuviste desnuda delante de otra persona?

Fue, obviamente, delante de mi novio y ayer por la noche que hacía mucho calor.

¿Qué es lo que más te disgusta de ti misma?

No sé. Son bastantes cosas. A nivel de personalidad, creo que soy sincera de más y a veces eso no está bien. Por otro lado, me cuesta decir que no a la gente que quiero, con lo cual me meto en bastantes embolaos por no decir que no. Y la sinceridad, que soy demasiado sincera y a veces hay que ser un poquito más falsa.

¿El último mensaje de móvil que has recibido y qué decía?

Mi madre poniéndome "buenos días".

¿La situación más embarazosa de tu vida?

No la más embarazosa porque no me acuerdo, seguramente, pero una de las que sí fue embarazosa fue en un directo en Ana Rosa de verano, además, que estaban hablando en el plató del verano en Tarifa y los famosos. Yo justo acababa de llegar de Tarifa y estaba contando que me lo había pasado súper bien y me acuerdo que dije "un salido Tarifa", en vez de "un saludo" y eso provocó el descojone del plató.

Si fueras invisible, ¿qué sería lo primero que harías?

Colarme en los mejores conciertos y ponerme en primera fila.

¿Has robado alguna vez?

Sí, he robado una vez y me pillaron, la verdad. Robé 'pototas' en la fiesta final de Ni que fuéramos Shhh. Regalaron a los periodistas una 'potota' como agradecimiento por haber estado en la rueda de prensa y a mí no me la dieron y vi una sola en una mesa. La mangué y se la llevé a mi sobrina, pero me pillaron y al día siguiente salió el periodista en Ni que fuéramos contando que yo había robado su 'potota'.