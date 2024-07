ONCE PREGUNTAS EN EL FANGO A... Lydia Lozano: "Pipi Estrada y yo tuvimos una noche de 'farra' cuando no éramos famosos"

A Lydia Lozano no le ha faltado el trabajo en el primer año de la 'era post Sálvame'. Ha participado en Baila como puedas, colabora en Mañaneros y en septiembre volverá a Ni que fuéramos. La periodista hace un alto en sus vacaciones para responder el test más desenfadado del verano, las ONCE PREGUNTAS EN EL FANGO de Informalia que solo los valientes se atreven a contestar. Y Lydia lo es.

¿Dónde has amanecido esta mañana?

En mi casa.

¿La última vez que has llorado?

Ayer, por dolores.

¿La última mentira que has contado?

Que no podía salir por dolores, pero la realidad es que no me apetecía salir.

Además de tu casa y tu coche, ¿qué ha sido la cosa más cara que te has comprado?

Las motos que he tenido. Me lo gastaba todo en motos porque siempre he sido muy motera. Me gustaba más una moto que un reloj. Y también en coches, pero no en Porches ni nada. Cuando nadie se podía permitir un Golf, yo sí porque estudiaba y curraba en muchos sitios.

¿Alguna vez te han pillado saliendo con una persona famosa? ¿Te gustaría ser pillada con alguien?

No, no me han pillado nunca y no me gustaría. El único famoso, que lo contó él en televisión, fue Pipi Estrada. Fue una noche de 'farra', pero no nos pillaron porque ni él ni yo éramos conocidos.

¿La última vez que estuviste desnuda delante de otra persona?

Esta tarde en rehabilitación. Es muy poco sexy.

¿Qué es lo que más te disgusta de ti misma?

Soy muy impulsiva. Debería ser más paciente, pero lo quiero todo en el momento.

¿El último mensaje de móvil que has recibido y qué decía?

De una persona muy desagradable que creía que había desaparecido de mi vida. Lo he releído y he tenido las narices de no contestar. No le he bloqueado porque nunca lo hago, porque me gusta tenerlos controlados. Ha sido muy desagradable.

¿La situación más embarazosa de tu vida?

La noche que no me recibió Al Bano en un especial de televisión.

Si fueras invisible, ¿qué sería lo primero que harías?

Me metería en casa de Escassi para ver lo que hace (risas).

¿Has robado alguna vez?

Sí, un pintalabios y me pillaron. Era pequeña y cuando me llevaron al cuarto y dijeron que iban a llamar a mis padres era como si estuviera en el calabozo.