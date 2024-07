Ni que fuéramos "entierra" Sálvame y se financiará con ingresos publicitarios de TEN: "Hasta ahora hemos pagado por trabajar"

Expulsados de Mediaset y vetados en toda la cadena, el equipo de Sálvame puso en marcha hace dos meses un experimento a fondo perdido. Primero en YouTube y Twitch. Luego en TEN, la cadena que aceptó emitir la señal de Ni que fuéramos, un programa casi artesanal, hecho en un plató levantado en un piso muy cerca de la cadena de enfrente, que ha recuperado la esencia de esa televisión surrealista que cada tarde triunfó en Telecinco durante 14 años.

El proyecto, como reconocieron en mayo, no era rentable, porque no había retorno económico. Fue una apuesta que asumieron directamente Óscar Cornejo y Adrián Madrid, ahora Fabricantes, antes La Fábrica de la tele. Pero las cosas van a cambiar a partir de septiembre, porque Ni que fuéramos Shhh regresará el 2 de septiembre con una nueva etapa gracias a un contrato distinto suscrito con TEN, la cadena generalista en abierto de Secuoya cuyos contenidos gestiona Mediapro.

"El acuerdo al que llegamos con este canal fue el mismo que con otras ventanas que han estado emitiendo el programa hasta ahora: tú me das un lugar y yo te ofrezco un contenido, pero no había contraprestación"; explicó Cornejo durante una rueda de prensa para cerrar la primera temporada del programa. "El cambio, a partir de septiembre, es que sí va a haber contraprestación".

El productor, no obstante, recuerda que el negocio donde ahora se mueven no es tan voluminoso como el de una primera cadena como Telecinco. Por lo tanto, Ni que fuéramos seguirá siendo humilde, aunque un poco menos que antes. "TEN es un canal pequeño, pero está creciendo, ha mejorado su audiencia y eso se traduce en mayores ingresos", dijo. "El acuerdo con Mediapro -gestiona los contenidos de TEN- pasaba por que si eso se producía, había que repartir esos ingresos, porque si no, no podíamos seguir haciéndolo. Hasta ahora hemos pagado por trabajar y a partir de septiembre eso cambiará", manifestó.

En efecto, las tardes de TEN han llegado a rebasar el 3% de share gracias a Ni que fuéramos y el canal está en máximos. Cerró junio con un 1,4%, su mejor dato de todos los tiempos. En julio, mes de Eurocopa, se ha mantenido en un 1,3%. A partir de ahora, por lo tanto, parte de los ingresos que el canal consiga en sus tardes gracias al nuevo Sálvame irá a Fabricantes y permitirá financiar ese universo que Cornejo y Madrid han vuelto a crear con David Valldeperas como director. "Ni que fuéramos ha desacelerado el ritmo de la televisión. Hemos convertido el camino en contenido, en lugar del destino. Vamos despacio, no tenemos ninguna prisa, y ofrecemos algo muy auténtico, porque hay veces que ni nosotros sabemos lo que va a ocurrir".

Los cambios en Ni que fuéramos a partir de septiembre afectarán a cuestiones técnicas -mejoras en sonido e imagen- y al plató, con un nuevo estudio aprovechando el espacio que ha dejado libre Socialité, que se ha mudado a Mediaset. En cuanto a los colaboradores, se incorporarán Pipi Estrada y Pinocho, el supuesto hermano de Anabel Pantoja. Además, Víctor Sandoval y Marta Riesco comenzarán su carrera por representar a España en Eurovisión, porque se presentarán al Benidorm Fest.

También cambiarán las cosas en los contenidos, porque Ni que fuéramos Shhh ya ha conseguido instalar una narrativa propia al margen del duelo por su traumática salida de Mediaset. "Dejamos atrás el pasado porque ya hemos construido nuestro universo propio", manifestó Cornejo. "Ni que fuéramos ha enterrado a Sálvame, que es algo que no pensábamos que íbamos a poder hacer".