ONCE PREGUNTAS EN EL FANGO A... Víctor Sandoval: "No tengo sexo con otra persona desde 2016"

Víctor Sandoval es otro de los valientes que se somete a nuestras ONCE PREGUNTAS EN EL FANGO, una sección fija de Informalia, solo apta para personas audaces y con sentido del humor, en la que ya ha participado Ana Rosa Quintana. ¿Ha robado alguna vez? ¿Cuenta mentiras? ¿Qué es lo más caro que ha comprado? ¿Qué haría si fuera invisible? El colaborador de Ni que fuéramos Shhh se confiesa con nosotros y muestra su cara más sincera y desconocida: "A veces me doy pena, me miro en el espejo y lloro".

¿Dónde has amanecido esta mañana?

En la silla del ordenador, porque tenía una entrevista de madrugada para una radio.

¿La última vez que has llorado?

No me acuerdo, porque lloro mucho. A veces me doy pena y lloro por mí mismo. Me miro en el espejo y me pongo a llorar.

¿La última mentira que has contado?

Nunca cuento mentiras. Soy muy exagerado, pero no cuento mentiras. Ni piadosas.

Además de tu casa y tu coche, ¿qué ha sido la cosa más cara que te has comprado?

A mi marido.

¿Alguna vez te han pillado saliendo con una persona famosa? ¿Te gustaría ser pillado con alguien?

¿Más famoso que yo hay alguien?

¿La última vez que estuviste desnudo delante de otra persona?

¿Para qué? Si es para cambiarme, hace poco, porque me disfracé y me quedé en pelotas. Para follar, desde 2016, y nunca desnudo del todo, siempre con una camiseta, porque tenía tripita. Desde 2016 no tengo sexo con otra persona física, solo con mis máquinas y mi mano.

¿Qué es lo que más te disgusta de ti mismo?

Mi carácter. Me gustaría ser falso, hipócrita, mala persona y que no me importase.

¿El último mensaje de móvil que has recibido y qué decía?

Un mensaje de Alaska para confirmar una cita.

¿La situación más embarazosa de tu vida?

Contar mi vida en un momento que me lo tenía que haber callado porque era dramático y no se entendía. Fue mi picadura de la araña, cuando vine de EEUU e hice público cómo era mi relación de pareja real. No tenía que haberlo contado jamás.

Si fueras invisible, ¿qué sería lo primero que harías?

Si fuese invisible estaría siempre hablando y se me escucharía. Tendría que ser invisible y mudo para que no me detectaran.

¿Has robado alguna vez?

De repente no tienes dinero porque Hacienda te ha embargado la cuenta y a lo mejor una latita de guisantes en el súper sí ha caído, pero nada más. A veces he comprado alguna cosa, como un arnés para el perro, y no he ido a devolverlo por vergüenza. Me lo quedo y se lo regalo a alguien.