ONCE PREGUNTAS EN EL FANGO A... Aitor Albizua: "Vivo de alquiler, no tengo coche y me da pudor comprar cosas caras"

Aitor Albizua ha resucitado con éxito Cifras y letras, un clásico de TVE que ahora goza de una segunda vida gracias a la solvencia de este presentador que se ha convertido en un valor al alza en la cadena pública. El concurso, producido por Atomis Media, lleva más de 100 emisiones desde comienzos de año, supera el 3,5% de media y ha llegado a rebasar el 4% -muy por encima de la media de La 2- en el access prime time, una franja especialmente dura. Para celebrarlo, Albizua se somete al test de Informalia que solo los valientes de la televisión saben afrontar. ONCE PREGUNTAS EN EL FANGO para conocer mejor a uno de los comunicadores con más proyección. ¿Cuál ha sido la situación más embarazosa de su vida? ¿Alguna vez ha robado? ¿Cuándo estuvo desnudo delante de otra persona por última vez?

¿Dónde has amanecido esta mañana?

En un avión que acaba de llegar a Doha, en Catar. He aprovechado un parón de trabajo para escaparme de vacaciones. No hemos salido ni de la terminal por falta de tiempo. Me he tomado un café a precio de oro y he aprovechado para hacer esta entrevista.

¿La última vez que has llorado?

Soy muy llorón para ciertas cosas. Me emociono con facilidad. Me hacen llorar de alegría mis sobrinos, por ejemplo. Tengo dos y el tercero viene en camino. Aportan vida y felicidad a la familia.

¿La última mentira que has contado?

Si contase la mentira me descubriría a mí mismo, algo que sería un movimiento muy torpe. Entonces diré que no cuento mentiras para que ésta sea la última mentira. No, en serio, alguna mentira piadosa por cuestiones de supervivencia. Por ejemplo, el típico "pronto nos vemos y tomamos algo" que escribes a algún amigo y luego queda en nada. Quedaremos, prometido.

Además de tu casa y tu coche, ¿qué ha sido la cosa más cara que te has comprado?

No tengo ni casa ni coche, así que imagínate. No soy de comprar cosas muy caras. Actualmente vivo de alquiler. Me da cierto pudor comprar cosas caras así que la respuesta correcta sería un portátil. O alguna experiencia bonita cono un viaje en pareja. Siento la decepción.

¿Alguna vez te han pillado saliendo con una persona famosa? ¿Te gustaría ser pillado con alguien?

La verdad es que no, ni me han pillado ni me gustaría ser pillado. Os cuento algo: tampoco he salido nunca con una persona famosa. De por sí ya es difícil tener una relación estable con alguien, pues no me quiero ni imaginar con toda esa exposición. La fama está muy sobrevalorada.

¿La última vez que estuviste desnudo delante de otra persona?

Pues en casa, casi a diario, delante de mi pareja cuando está de visita. No soy fan del cuello vuelto y los leotardos para el verano de Madrid así que prefiero la desnudez. En general para esto tengo poca vergüenza.

¿Qué es lo que más te disgusta de ti mismo?

El no poder dormir cuando yo quiero. El darle vueltas en la cabeza a las cosas que no tienen tanta importancia. El no ver y escribir a los míos más de lo que hago. Pasar demasiado tiempo pendiente de las redes sociales. Párame que tengo para rato. Realmente me llevo bien conmigo mismo, pero siempre hay cosas que mejorar.

¿El último mensaje de móvil que has recibido y qué decía?

De mi aita, antes de este viaje. "Disfruta mucho, cariño. Ondo ibili (que significa "que te vaya bien" en euskera). Nos vas contando. Te quiero". Es el mejor.

¿La situación más embarazosa de tu vida?

Alguna pillada cuando compartía piso. La vida de estudiante en convivencia siempre tiene sus pros y sus contras. La falta de privacidad para ligar puede conllevar a situaciones de tierra trágame. No quiero dar más detalles… sí, es lo que os estáis imaginando.

Si fueras invisible, ¿qué sería lo primero que harías?

Tengo un instinto curioso y voyeur pero al mismo tiempo me da un poco igual. En el caso de ser invisible creo que espiaría alguna conversación para ver si me cuentan toda la verdad. Aunque hay veces que es mejor no saber nada.

¿Has robado alguna vez?

Alguna minucia que ni me acuerdo. Un descuido, un robo menor, un hurto según el Código Penal. Un "me llevo esta tacita bonita que quedará muy bien en mi colección de cosas robadas que tengo en casa". ¿Quién no ha hecho eso alguna vez?