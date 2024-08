ONCE PREGUNTAS EN EL FANGO A... Miki Nadal: "Un sacerdote me preguntó en un funeral si el Real Madrid iba a ganar la Champions"

Tras más una década a sus espaldas como colaborador de Zapeando, Miki Nadal se somete al test de Informalia. ONCE PREGUNTAS EN EL FANGO para conocer mejor a uno de los humoristas con más nombre del panorama nacional. ¿Cuál ha sido la situación más embarazosa de su vida? ¿Alguna vez ha robado? ¿Cuándo estuvo desnudo delante de otra persona por última vez?

¿Dónde has amanecido esta mañana?

He dormido por primera vez en mi nuevo piso. Es lunes y me he pasado todo el fin de semana haciendo la mudanza. Yo solo. Festival de la agujeta.

¿La última vez que has llorado?

En la comunión de mi hija mayor recordando a mis padres. Lloré lo que hubiesen llorado ellos.

¿La última mentira que has contado?

Suelo mentir en mi día a día unas 8 o 9 veces. Todo el mundo miente y el que diga que no miente está mintiendo.

Además de tu casa y tu coche, ¿qué ha sido la cosa más cara que te has comprado?

Relación calidad / precio. Unas cerezas a 24€ el kilo... Horrorosas de sosas.

¿Alguna vez te han pillado saliendo con una persona famosa? ¿Te gustaría ser pillada con alguien?

Si, claro. Pero me gustaría que me pillasen comiendo un cucurucho de helado con Angela Merkel. Mas que nada para leer los titulares y los clickbaits.

¿La última vez que estuviste desnudo delante de otra persona?

El otro día delante de mi mujer ¡¡¡Que vergüenza!!!

¿Qué es lo que más te disgusta de ti mismo?

Mi falta de determinación para hacer las cosas que me convienen.

¿El último mensaje de móvil que has recibido y qué decía?

Literal: "Pues sí jajaja", de la productora de Zapeando.

¿La situación más embarazosa de tu vida?

El sacerdote al darme el pésame en un funeral me preguntó que si ese año iba a ganar el Real Madrid la Champions. Con ojos llorosos le dije que seguramente sí

[Entre 2016 y 2020, hay que recordar que el cómico presentó 90 minuti, programa de humor deportivo presentado en Telemadrid].

Si fueras invisible, ¿qué sería lo primero que harías?

Ir donde no me dejan entrar.

¿Has robado alguna vez?

Robar no, porque debería mediar violencia. Hurtar, sí, pero como experiencia iniciática. No se convirtió ni en costumbre ni en algo placentero.