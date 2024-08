"Hay límites": Carmen Borrego, indignada con 'TardeAR' por filtrar el sexo del bebé de Alejandra Rubio

Este miércoles, TardeAR desvelaba el sexo del bebé de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Es más, aseguraron que los futuros papás ya están barajando nombres para el retoño: "Podría ser el de su padre, es la tradición en Italia para el primer hijo". La información que desvelaron en el formato de Beatriz Archidona, que junto a Frank Blanco sustituye a Ana Rosa Quintana durante las vacaciones de verano, provocaba este jueves la reacción de Carmen Borrego en otro de los programas de la misma casa y productora (Unicorn Content).

"Es una noticia buena Carmen, que será un niño", le decía Adriana Dorronsoro en Vamos a ver. "Es una noticia que será buena pero yo no voy a confirmar nada", expresaba la hermana de Terelu Campos, que insistía en que "no seré yo quien confirme ni desmienta porque no me corresponde".

Carmen Borrego decía 'basta' para quejarse en contra de que sus compañeros de TardeAR desvelaran tal información: "Entiendo que los compañeros no me darán la razón, pero a mí no me gusta, y creo que es algo tan íntimo el conocer el sexo de un bebé que a los únicos a los que les corresponde decirlo es a sus padres. Si sus padres por los motivos que sean, que me dan exactamente igual, han decidido no hacerlo público creo que al menos esa intimidad se debe guardar".

Adriana Dorronsoro, no obstante, defendía el trabajo de sus compañeros de cadena: "Pero es su trabajo también". Lejos de rectificar su postura, la hija pequeña de María Teresa Campos ahondaba en que le parecía "feo" que "alguien desvelase el sexo" para defender a su sobrina: "A mí no me gustaría. Seguramente lo sabría mi gente, mis amigos y a lo mejor eso es lo que ha hecho que se filtre la noticia".

Sobre el futuro nombre del bebé, Borrego confesaba que "Carlo me parece un nombre precioso pero como ni confirmo ni desmiento que sea niño o niña, tampoco voy a hablar del nombre porque tampoco me corresponde. A veces no nos damos cuenta de que una pareja puede hablar en privado y decir yo lo quiero saber, pero yo no".

Así las cosas, seguía cuestionando que se haya desvelado tal información: "Imagina que el padre no lo quiere saber porque le hace ilusión, ¿por qué lo tienen que hacer los demás? Hay límites y yo creo que un límite es la intimidad de decidir si dices tú misma el sexo de un bebé".