El expresentador de la BBC Huw Edwards se declara culpable de tres delitos de pornografía infantil

Este miércoles, el expresentador de la BBC, Huw Edwards, se declaró culpable en los Juzgados de Westminster de tres delitos relacionados con la pornografía infantil. Delitos que cometió entre 2020 y 2022, respecto al intercambio de imágenes de contenido sexual de menores de edad después de que fuese acusado el pasado 26 de junio y arrestado por primera vez en noviembre de 2023 hasta su puesta en libertad bajo fianza. Su sentencia está fijada para el próximo 16 de septiembre.

Fue el conductor principal de News al ten de BBC One durante una década hasta que en el pasado mes de julio fue suspendido de su cargo tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada, abandonando su puesto en abril. La cadena reaccionaba así a la noticia: "No puede haber lugar para un comportamiento tan aborrecible y nuestros pensamientos están con todos los afectados", escribía la red de noticias en un comunicado.

Admitió haber recibido 41 imágenes de un pedófilo convicto a través de la red de mensajería instantánea, WhatsApp, según informa la BBC. Imágenes que también engloban vídeos, donde aparecían niños de entre 7 y 9 años, y de entre 13 y 15. Seis de las instantáneas se incluyen en categoría A, la clasificación más grave, junto con doce de categoría B y diecinueve de categoría C. No obstante, intercambió 377 imágenes de contenido sexual con el citado pedófilo de 25 años.

BBC says it is "shocked" after Huw Edwards admits making indecent images of children and knew of his arrest in November https://t.co/UuqQYeYVN9