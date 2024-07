Terelu Campos, vapuleada tras decir que hace "malabares para sobrevivir": "El lujo que me permito es una persona de servicio"

Este miércoles hemos amanecido con una nueva exclusiva de Terelu Campos en la que, como hemos contado, ha hecho caja con su nieto, el futuro hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, el hijo de Mar Flores. Sin mencionarlos de forma explícita, también ha criticado a sus antiguos compañeros de Sálvame que, desde hace una semana, están de vacaciones de Ni que fuéramos Shhh. No obstante, esto no ha impedido que Kiko Matamoros arremeta duramente contra ella.

Entre los titulares que más han llamado la atención de su entrevista, destaca este en redes sociales: "Tengo una persona de servicio, es el lujo que me permito. Me da miedo sentirme desvalida, estar sola y que me pase algo de salud".

También dijo, como se lee en su entrevista de este miércoles en Lecturas: "No estoy arruinada pero el dinero que tengo es para vivir. Vendí la casa y vino el declive de mi madre, lo que me llevé se fue en el bienestar de mi madre. Me fui de Sálvame con una mano delante y otra detrás y hago malabarismos para sobrevivir".

En X, el antiguo Twitter, estas palabras de la madre de Alejandra Rubio, que recientemente volvió a Telecinco tras su paso por TVE, han sido muy criticadas: "Ninguna objeción a que la gente que tiene unos altos ingresos disfrute del lujo como Terelu Campos. Pero si lo dilapidas y no eres capaz de pensar en el futuro, luego no llores. Malabarismos económicos son los de los trabajadores que ganan 1.500 al mes o los desempleados que ingresan 480 euros al mes. Expresar esto, cobrando además por ello, es una falta de respeto a los que se esfuerzan día a día para poder llenar la nevera" o "Cuando hay gente que de verdad hace malabarismos para llegar a final del mes, me parece tremendo que Terelu diga esto sin sonrojarse", escriben algunos usuarios.

El escritor Esteban Navarro Soriano también lamenta: "Dice Terelu Campos que hace malabarismos para sobrevivir y que solo tiene una persona de servicio, porque es el único lujo que se permite. Si viviera en un tercero sin ascensor, de 60 m², y sin servicio, le da un parraque".