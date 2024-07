Terelu hace caja con su nieto tras ser vetada por su hija en el homenaje a María Teresa: "Me quedé sin voz cuando me enteré"

No es noticia que Terelu Campos sea nuevamente la protagonista de una exclusiva. La hija mayor de María Teresa Campos dice que cuando acabó Sálvame se fue "con una mano delante y otra detrás" y que "hace malabares para sobrevivir". Por eso volvió a Telecinco y posa en bikini para su revista de confianza. De paso hace caja hablando del embarazo de su hija, Alejandra Rubio. Un reportaje que llega después de conocer que la joven Campos ha vetado tanto a su tía como a su madre del homenaje que Canal Sur está preparando para su abuela en septiembre. La novia del hijo de Mar Flores también asegura que quiere tomar distancia de la tele y el corazón para sacar más partido de las redes sociales... veremos en qué queda la cosa.

Por el momento, esto es lo que dice Terelu este miércoles en Lecturas: "Si me tengo que comparar con la otra abuela, las comparaciones son odiosas", asegura mientras posa en bikini de color negro y lunares blancos. Y añade, pasando de las posibles críticas: "Tengo una vida mucho más castigada por temas de salud, no soy la que era hace 12 años cuando hice la portada de Interviú. Ya tenía el tumor, me lo detectaron una semana después".

Pese a los rumores que señalan a una enemistad entre las 'consuegras', ella insiste en halagarla públicamente: "Estupenda está ella y lo estará siempre, ha sido siempre bellísima, con un cuerpazo. La veo en Instagram, aunque no sé decirte si la sigo o no la sigo". Y dice también: "Qué voy a tener yo en contra de alguien que no conozco y que, además, es la madre de la persona que hace feliz a mi hija".

Sobre el momento en el que su hija le contó que traería un retoño al mundo, explica: "Perdí la voz al saberlo y no podía decírselo a nadie". Y es que, además, la hermana de Carmen Borrego arrastra problemas de salud en la voz: "Es claustrofóbico, la voz es mi arma de trabajo. He pasado momentos de terror. He sufrido mucho. Desde hace años tengo un edema de Reinke. Creo que el problema de la voz ha sido emocional".

En cuanto su papel de futura abuela, habla de la ilusión que siente: "Quiero que me llamen abuela". Y sobre el interés mediático que despertó el embarazo de su hija, el cual la joven anunció a través de una exclusiva muy bien remunerada, añade: "Estaba tan centrada en que no hicieran más daño a Alejandra que no me daba cuenta de que me felicitaban porque iba a ser abuela. Mi hija toma sus decisiones. Lleva años viviendo de lo que gana. No me ha pedido un duro para un alquiler en la puñetera vida, pero aunque me lo hubiera pedido... No habría pasado nada".

Dice que su hija ha sufrido ansiedad: "Lo peor ha sido verla sufrir. Y no poder hacer nada cuando la he sentido desbordada y vulnerable. Eso ha sido una puñalada en mi corazón. Sobre todo cuando eso ha venido de gente que se ha hartado de decir que la querían".

El veto de Alejandra Rubio

Como decíamos, la entrevista de Terelu llega un día después de que en Espejo Público aseguraran que Alejandra ha vetado a su madre y a su tía del homenaje que preparan a su abuela en Canal Sur. "Estaba previsto que estuviera toda la familia, pero Alejandra Rubio quería cierto protagonismo y ella pide a la organización o dirección del programa que quiere estar sola, que no estén ni su madre ni su tía", explicó Arnau Martínez. Y añadió: "A Terelu le gustaría estar más presente en el embarazo de su hija y Alejandra no estaría contando con su madre en este proceso".

Esta semana, además, la propia Alejandra Rubio ha dicho en el podcast de Nagore Robles: "Soy una Campos porque tengo el apellido, pero no creo que me parezca mucho a mi familia". Y sobre su presencia en los medios, en los que ella trabaja y también posa, lamentó: "Yo mucha decisión no he tenido, también te digo. Me han sacado en todas partes, en todos los programas de mi abuela y de mi madre. Luego se consiguió que no sacaran a los menores, mi madre me dijo de hacer una portada cuando cumplí 18 años y salí a la luz de nuevo. Estuve un año sin hacer nada y trabajando por la noche. Un día me ofrecieron ir a La isla de las tentaciones y ahí volví a la tele".