Kiko Matamoros estalla tras descubrir que Terelu Campos lo llama Shrek: "Y Fiona es idéntica a ti"

La guerra mediática entre los colaboradores del nuevo Sálvame y Terelu Campos no hace más que avivarse. Si en las últimas horas se ha caldeado con la exclusiva de Belén Esteban en la que desvela que la ha bloqueado (y a Carmen Borrego también), este miércoles las aguas no se han calmado después de que Kiko Matamoros haya descubierto el apodo con el que la hija de María Teresa Campos, supuestamente, se dirige a él.

"Shrek", ha desvelado María Patiño, provocando la inmediata reacción de su compañero: "Pero, ¿esta pedazo de lerda? A mí precisamente el respeto no me lo va a faltar", ha lamentado.

Se desvela que Terelu llama a Kiko "Shrek" y Matamoros entra en brote contra ella.#NiQueFuéramos17JL pic.twitter.com/w95Fv7B0a7 — ?? (@realitysdetv) July 17, 2024

Y a continuación, él mismo se ha encargado de sacarle otro parecido a ella: "Mira guapa, bueno guapa, Terelú. Precisamente has ido a elegir a un personaje que tiene una novia que es idéntica a ti. Que alguien consiga una foto de ti en mi boda y ponga una foto al lado de Fiona. Que lo hagan por favor. Eres torpe hasta para eso, me la has dejado a huevo. Es idéntica a Fiona", ha dicho, provocando las risas de sus compañeros y compañeras.

Matamoros en brote porque Terelu le ha llamado "Shrek" ? #NiQueFuéramos17JL pic.twitter.com/hSfBwia2Gm — Seren?? (@LauraSeren1) July 17, 2024

La tensión entre Terelu y sus antiguos compañeros creció especialmente a raíz de que Belén Esteban dijera, en el programa de Marc Giró en La 2 de TVE, que la madre de Alejandra Rubio no estaba ni se la esperaba en Ni que fuéramos Shhh. El hecho de que Terelu ahora haya regresado a trabajar a Telecinco a raíz del embarazo de su hija ha terminado de calentar el ambiente.