Belén Esteban ya no quiere saber nada de las Campos y las sentencia de un plumazo: "Las he bloqueado"

"Ya era hora", le ha dicho Kiko Hernández a la princesa del pueblo, a lo que ella ha respondido con un rotundo "sí". Ya no hay vuelta atrás. El hartazgo de Belén Esteban con las hermanas Campos ha tocado techo. La madre de Andrea Janeiro, exclusiva de por medio, ha asegurado que las ha bloqueado.

Hay que recordar que la vuelta de Terelu a Telecinco indignó profundamente a los colaboradores de Ni que fuéramos Shhh. El regreso de la que fuera colaboradora y presentadora del extinto Sálvame a Mediaset ha caldeado todavía más la tensión entre ambas partes.

Belén posa para la portada de la revista Semana en bañador: "Las he bloqueado", dice en el titular sobre las dos hijas de María Teresa Campos. Dice sentirse profundamente decepcionada por el comportamiento y la actitud de ambas. Sobre el motivo que le ha llevado a tomar la decisión de bloquearlas, ha explicado que hay dos conflictos, uno con Carmen y otro con Terelu. Dos detonantes que han hecho ''cambiar su actitud con ellas''.

Al mismo tiempo, ha asegurado que esta exclusiva no gira en torno a las hermanas: "A mi me hacen una entrevista. Salgo en bañador y me hacen una entrevista de mi vida y de cómo me siento. El titular lo coge el director. A mí me preguntan y yo respondo. No quiero que la gente piense que hago una exclusiva hablando de las Campos". Y ha recordado: "Yo siempre he hecho una portada en bañador".

La polémica entre Belén, y especialmente Terelu, se desencadenó a raíz de que la primera mostrara, en una entrevista con TVE, su indignación con la madre de Alejandra Rubio por no estar con sus compañeros en el nuevo Sálvame: "Ni está ni se la espera", dijo contundente en mayo. Pocos días después llegó lo que parecía una reconciliación entre las dos en la fiesta que el arquitecto de los famosos, Joaquín Torres, organizó en su casa. Aunque nada más lejos de la realidad.

La forma de Terelu de hacer caja en Telecinco a raíz del embarazo de su hija con el hijo de Mar Flores ha despertado comentarios de todo tipo entre los antiguos compañeros de las hermanas. Tras la exclusiva de Alejandra Rubio anunciando su embarazo, Belén ya desveló que llamó a Terelu y que esta no se lo cogió.