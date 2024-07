Kiko Matamoros celebra el fichaje de Adela González por TVE: "¡Qué alegría! Era el puesto que quería Terelu"

La gran noticia de este pasado domingo en la final de la Eurocopa 2024 celebrada en Berlín no fue sólo la de la victoria de La Roja. En el previo al emocionante partido de España contra Inglaterra los espectadores de La 1 nos enterábamos de que Adela González será la sustituta de Jaime Cantizano a partir de septiembre en Mañaneros.

La periodista y expresentadora de Sálvame declaró sentirse muy ilusionada con su nuevo proyecto. "Quiero dar las gracias a RTVE por esta oportunidad, que afronto con mucha fuerza, muchas ganas y mucha ilusión y con la responsabilidad de formar parte de algo que es de todos, que es muy grande, que es esta casa y voy a aprender un montón de los profesionales que estáis delante y de los que están detrás", señaló antes de alabar a sus colaboradores, a los que definió como "nuestros Lamine Yamal y Nico Williams".

Tras la noticia, este lunes 15 de julio sus ex compañeros de Sálvame no han ocultado su emoción por la noticia en Ni que fuéramos Shhh. El encargado de transmitirlo ha sido Kiko Matamoros, que ha dicho orgulloso ante las cámaras: "Que alegría ver ayer a nuestra compañera, que anunció que va a presentar Mañaneros desde el estadio de Berlín. Nos ha dado a todos mucha alegría. Era el puesto que quería Terelu, pero se lo ha quedado Adela", ha dicho mostrando su júbilo por partida doble.

Ante la sorpresa de algunos colaboradores, que desconocían que Terelu soñara con ese puesto, Kiko Hernández ha dicho: "Yo esto lo sé de primera mano. Se lo pidió a una persona que ya no está allí y le dijeron que sí, que cuando Cantizano se fuera se lo daban, y en el momento en el que sale la exclusiva de que su hija está embarazada, esa persona que se lo promete ya no está en el puesto en el que tiene que estar. Y ella llamó diciendo: 'Me habéis prometido esto', y dijeron: 'Ah, la persona que te lo ha prometido ya no está. A partir de ahora es Adelita'. Ahora saca otra copa de balón y celébralo", ha finalizado irónico Hernández, en alusión al vídeo que Terelu colgó ayer tras la victoria de España.

Sin embargo, Matamoros cree que quedarse sin Mañaneros no es ahora una preocupación para Terelu, pues desveló: "Se ha sacado un pedazo de contrato en ¡De Viernes!, le pagaron a mil euros la pregunta", ha señalado.