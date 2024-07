"¡¡Yo soy española!!": Terelu se bebe (otro) copazo para celebrar la victoria de la Selección en la Eurocopa

Terelu Campos lo ha vuelto a hacer. Este domingo, con la victoria de la Selección Española en la Eurocopa, se trincó un buen copazo. Ella misma lo anunció a través de sus redes sociales, donde ya es tradición que celebre sus éxitos de esta manera: cubata en mano, conoce el truco perfecto para volverse viral.

Unos minutos después de la victoria de La Roja contra Inglaterra en el estadio de Berlín, la hija de María Teresa Campos compartió un divertido vídeo en el que festejaba el 2-1. Se preparó su particular "copazo" y, antes de bebérselo, compartió su alegría en Instagram.

"¡¡Yo soy española, española, española!! Grande la Selección de España que nos ha hecho soñar y cumplir el sueño de ganar la cuarta copa de Europa", escribió junto al clip, donde a su espalda dejaba ver la celebración de la Selección de Luis de la Fuente en la pantalla del televisor.

"Maravillosa", "Es una máquina de memes" o "Siempre con el copazo" son algunos de los mensajes que ha recibido la hermana de Carmen Borrego en las últimas horas. Reacciones que, junto al triunfo de nuestro país en el torneo europeo, le permitieron olvidar durante un tiempo la polémicas familiares que arrastra desde que su hija, Alejandra Rubio, anunciara su embarazo.

La tertuliana de RTVE inauguró la tradición de brindar con sus casi 350.000 seguidores con la victoria del Real Madrid en la semifinal de la Champions. "¡Hala Madrid! Esto solo lo hace un equipazo como El Madrid! Ufff, ¡qué descanso después de un partido de infarto!", expresó a comienzos del pasado mes de junio.

Sin embargo, esta no fue la única publicación que compartió con este tipo de contenido, pues al convertirse, finalmente, en campeones, reapareció con dos copas para mostrar su alegría: "Hala Madrid, hala Madrid. Decimo quinta de Europa", expresó en su momento, orgullosa. "Una copa no, dos. Y quince porque no me caben. Hala, a criticar", zanjó.