"Es lo que hay": Alejandro Rubio, tajante, con la maternidad de su hija Alejandra y la actuación de Terelu Campos

Las 'Campos' y la prensa, la prensa y las 'Campos'. Así, llevamos desde que saliera a la luz el embarazo de Alejandra Rubio, fruto de su relación con Carlo Costanzia, el hijo de Mar Flores con quien lleva a penas cinco meses de noviazgo. Más aún, la misma Alejandra ha estado dando múltiples explicaciones sobre la noticia que cambiará su vida para siempre. También lo ha hecho Terelu Campos, que desde que regresó a Telecinco, no ha parado de pronunciarse sobre este asunto que tanta 'felicidad' ha traído a la familia. Mientras, el padre de Alejandra, tomaba una drástica decisión que marcará el embarazo de su hija.

Acostumbrado a permanecer al margen del ruido mediático, Alejandro Rubio aún no se había pronunciado sobre la maternidad de su hija. Sin embargo, el que fuera marido de Terelu rompía su silencio para comentar, entre otras cosas, que no recordaba "cómo le contaron la noticia".

"A mi hija la veo bien. Es lo que hay, ¿no? Qué le vamos a hacer", aseguraba Rubio. "A mí me parece que es un poco joven, ya se lo he dicho a ella, pero bueno, si ella es feliz, para mí eso es lo más importante. Tiene su edad y ya tiene su capacidad para tomar sus propias decisiones. Si han tomado esta decisión es porque lo han pensado mucho y han tomado la decisión más conveniente pero vamos, al tiempo", concluía. Unas palabras que dejan entrever que no estaba precisamente contento con todo este asunto.

Más aún, la propia Alejandra, cuando estalló la bomba mediática, acudió a Así es la vida, magacín en el que colabora, para comentar cómo sus progenitores se habían tomado la noticia de ser abuelos. En este sentido, la televisiva afirmaba que su padre se había puesto bastante "nervioso": "Fue distinto. Fue reacción de un padre con su hija. Se puso nervioso. Es normal, porque soy su niña y, de repente, le descuadró todo. Pero ahora está supercontento".

Lo cierto es, que Terelu y Alejandro están viviendo la noticia de diferentes maneras. Algo que estaría causando un gran distanciamiento en su relación. Mientras él se mantiene al margen, ella saca rédito al embarazo de su hija con sus visitas a los programas de televisión. Así lo confirmaba Laura Fa en Espejo Público: "Él no está de acuerdo con cómo ella (Terelu Campos) está monetizando el embarazo de Alejandra". Según la periodista, Alejandro y Terelu estarían en uno de sus momentos "más delicados" de su relación: "Están más distantes que nunca", aseguraba.