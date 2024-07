Susanna Griso no da crédito con el trato a Terelu Campos: "¡Qué maldad!"

El embarazo de Alejandra Rubio sigue dando mucho que hablar. Hace ya dos semanas que la joven de 24 años anunció que estaba embarazada con Carlo Costanzia, de 31. Los dos supieron que iban a ser padres un par de meses después de iniciar su relación, y el hecho de que hayan seguido adelante con su futura paternidad es algo que muchos no entienden. De hecho, hay quienes consideran que la conformidad de Terelu Campos con este asunto solo es una fachada para evitar las presiones mediáticas. De ello se habló este lunes en Espejo Público.

El espacio de Atresmedia presentó, de la mano de Gema López, las declaraciones que Terelu Campos daría si no se contuviera ante la prensa. De esta manera, la periodista se puso "en la mente de Terelu" para contar en Antena 3 lo que esta, supuestamente, "no dice" a las revistas ni contó el pasado fin de semana en ¡De viernes! "Es lo que no dijo pero sabemos que piensa", explicó López.

El programa de Susanna Griso avanzó, así, algunas declaraciones inventadas, entre ellas, "Mi hija se vio arrastrada por Carlo para vender la exclusiva de su embarazo" y "Mi hija no quería, pero claro, como este no tiene ni oficio ni beneficio, le obligó".

"Este chico nos va a traer muchos problemas como siga así con la prensa. Si va a ser un Campos no puede seguir todo el rato en ese tono desafiante. Nuestro hábitat son los platós y tenemos que ir de dignos. No de macarras. Y a ver si aprendes a hablar [...] Madre mía, con la carrera que yo tengo y que me tenga que ver defendiendo a este en un plató de televisión", añadieron desde el magacín.

Unas palabras que Susanna Griso escuchó entre risas. "Ay, qué maldad, de verdad, eh", dijo, mientras periodistas como Laura Fa y Pilar Vidal aplaudieron la credibilidad de estas declaraciones imaginarias.