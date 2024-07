Jorge Javier, tajante con la actitud de Terelu ante Carlo Costanzia: avisa de lo que puede suceder en esa familia

Jorge Javier Vázquez vio en directo la entrevista a Carlo Costanzia en De Viernes y quedó impactado por su "belleza facial". "En cuanto a lo que dijo pues voy a ser sincero: reparé más bien poco", reconoce el presentador, que se hizo una idea de la forma de ser del novio de Alejandra Rubio. "Me da la impresión de que a Carlo le importa muy poco lo que digan de él. Pertenece a esa clase de tíos que le cuesta aceptar que no lleva la razón porque tiene pinta de escuchar poco. Lo cual no es malo siempre y cuando seas guapo".

El presentador también estuvo atento a la aparición de Terelu Campos en plató, que se ha convertido en la nueva colaboradora de De Viernes. "Hay gente que no entiende que los futuros familiares se conozcan en los platós pero yo lo encuentro mucho más cómodo. Evitas silencios embarazosos y encima te pagan por ello", argumenta el periodista en su blog de Lecturas.

"Me alegra volver a ver a Terelu en Mediaset", admite Jorge Javier. "Es su casa. Y la mía. Y la de muchos amigos y compañeros con los que me volveré a encontrar porque, como decimos en Catalunya: "Roda el món i torna al Born [Da la vuelta al mundo y vuelve al Born]".

El aviso de Jorge Javier

Aunque muchos lo han criticado, Jorge Javier aplaudió la actitud de Terelu en De Viernes, donde tuvo que echar más de un capote a su yerno. "Tras el desastre ocasionado por alguna que otra declaración de Carlo, Terelu hizo lo que tenía que hacer: intentar arreglar el desaguisado". "Terelu sabe que le viene una época complicada y que tendrá que hacer frente a algún que otro contratiempo, así que está optando por la opción más inteligente: perfil bajo y poco riesgo en sus declaraciones, no vaya a ser que la tozuda realidad le obligue a decorar frases pronunciadas con anterioridad", añade.