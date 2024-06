Belén Esteban llama a Terelu Campos y no se lo coge: "Ninguna madre queremos que una hija con 24 años se quede embarazada"

Hace unas semanas protagonizaron un enfrentamiento mediático después de que la princesa del pueblo se decepcionara tras no recibir un mensaje de la hija de María Teresa Campos tras el estreno de Ni que fuéramos Shhh: "No está ni se la espera", dijo sobre Terelu. Pocos días después se reconciliaron en la fiesta que el arquitecto Joaquín Torres dio en su casa y, aunque los últimos días, el sucedáneo de Sálvame no ha parado de dar noticias que dejan en mal lugar a la hermana de Carmen Borrego, Belén trata de dejar las polémicas a un lado.

Tanto es así que tras ver la portada en la que Alejandra Rubio (24) y Carlo Costanzia (31) anuncian su embarazo, Belén Esteban ha descolgado el teléfono para llamar a Terelu Campos: "La he llamado, pero no me lo ha cogido", ha explicado este miércoles en una conexión telefónica con su programa. "Le iba a decir que yo la entiendo", ha recalcado.

"Un niño es alegría, pero tan joven... Te corta muchas veces", ha dicho, al tiempo que añadía sobre la futura abuela: "Yo sé que Terelu va a estar ahí a full. Aunque ella tenga muchos defectos, como todos, lo que quiere es lo mejor para su hija".

Belén, que se quedó embarazada de Andrea Janeiro con tan solo un año más que Alejandra y tras alrededor de un año saliendo con Jesulín de Ubrique, ha señalado también: "A su edad queremos que nuestros hijos vivan, disfruten y se preparen para la vida".

Y en este sentido, ha sentenciado: "Ninguna madre queremos que una hija con 24 años se quede embarazada y con una relación de meses. No tener un mochuelo debajo del brazo, que va a ser una felicidad, pero...".

En el plató de Quickie han comparado la edad en la que Belén y otras famosas patrias se quedaron embarazadas de jóvenes, y han matizado que se trataba de otros tiempos. Esteban, sobre si estará al lado de la familia Campos cuando nazca el bebé, ha dicho que "por supuesto" tendrá un regalo preparado para la futura criatura, nieto o nieta de Terelu Campos y de Mar Flores.