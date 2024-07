Patricia Cerezo se pronuncia tras su despido de '¡De Viernes!' por culpa del fichaje de Terelu: "Lo acepto, así es la vida"

Una de las grandes damnificadas del embarazo de Alejandra Rubio y de todo el revuelo mediático que generó ha sido sin duda Patricia Cerezo, que el pasado 28 de junio se quedó ya sin su silla de colaboradora en ¡De Viernes! para que su puesto fuese ocupado por Terelu Campos.

Si bien es cierto que, tal y como informó este portal, los directivos del programa ya estaban planeando su salida cuando llegó la noticia bomba, pues la ex de Ramón García nunca logró que ninguna de sus amistades se sentara en el plató ni gustó que se quedase callada ante ciertos temas sobre los que se presuponía que tenía información de primera mano, su salida no fue todo lo elegante que debía, pues se enteró de que no continuaba sólo dos días antes de que Terelu aterrizase en plató como fichaje estrella.

En Informalia hablamos con ella este martes 16 de julio en el preestreno de la película "Padre no hay más que uno 4", donde Patricia nos confesó con una estoica sonrisa que su salida de ¡De viernes! fue una decisión que comprende: "Lo entiendo y lo he aceptado, así es la vida", dijo resignada. Ante si se sentía molesta por las formas, contestó: "¿Rencor? No, lo veo como un cambio. Estoy ahora en En boca de todos todos los días, así que realmente he cambiado de trabajar los viernes a trabajar de lunes a viernes. Pero estoy muy contenta, feliz, vinculada con Mediaset, con Mandarina, y cambiando de registro, que me gusta mucho también".

"Yo me tomo las cosas según como vienen, tengo esa filosofía de vida en todo. Y creo que todos los cambios son por algo y para bien", añadió Patricia, que fue muy generosa hablando del fichaje de Terelu: "Creo que es muy positivo para el programa y yo lo que quiero es que funcione. Larga vida a la tele y larga vida a ¡De Viernes!", dijo antes de reconocer que ella no está molesta tampoco con Terelu: "No, hombre, no. Además es que a Terelu la conozco de toda la vida. No le tendría rencor de ninguna de las maneras, pero es que tanto a ella como a su hermana Carmen, a su hija Alejandra y a Teresa madre es una familia que quiero mucho".

Ahora, dice, está agradecida por estar en En boca de todos a pesar de que se va a quedar sin descanso veraniego: "No tengo muchos días de vacaciones este verano, pero no me puedo quejar. Intentaré escaparme unos días a Cádiz y volver", finalizó.