Guerra en el clan Campos: Alejandra Rubio intenta vetar a su madre y a su tía en el nuevo homenaje televisado a su abuela

Tras el fin de Así es la vida, Alejandra Rubio tiene intenciones de alejarse de las televisiones y el corazón y sacar más partido de las redes sociales, donde en unos meses se podrá convertir en una mamá primeriza influencer si decide mostrar a su hijo o hija en las redes como hacen otras amigas famosas y famosos, aunque ya ha explicado que "la cara no". "Me gustaría encaminar mi vida a más redes y menos tele y corazón", ha comentado esta semana en el podcast de Nagore Robles. Embarazada del hijo de Mar Flores, la hija de Terelu Campos suma a día de hoy más de 300.000 seguidores en Instagram.

Sin embargo, la volveremos a ver en televisión en septiembre, cuando participe en el homenaje que Canal Sur prepara para su abuela, María Teresa Campos. La periodista malagueña, un año después de su muerte, será homenajeada en El Legado, un programa de prime time de la cadena pública andaluza que, al más puro estilo Lazos de sangre (TVE), homenajea a grandes figuras y rostros conocidos de nuestro país. La nueva temporada estará presentada por Toñi Moreno, por lo que ella será la encargada de conducir este homenaje a la persona que tanto admiró.

Precisamente fue Toñi Moreno la que adelantó en una intervención con Ni que fuéramos Shhh que la pequeña de las Campos estará presente en este homenaje a su abuela: "No puedo confirmar aún los testimonios, porque grabo algunos. Pero en plató estará Alejandra", desveló la presentadora.

Sin embargo, este martes hemos conocido algunos detalles menos amables. Según han contado en Espejo Público, Alejandra ha intentado vetar tanto a su madre como a su tía en este espacio. Carmen Borrego sigue en Telecinco, solamente en Vamos a ver por las mañanas tras el fin de Así es la vida, mientras que Terelu Campos regresó a la cadena envuelta en una gran polémica para colaborar semanalmente en De Viernes. Dejó TVE y fichó en pleno revuelo mediático por el embarazo de su hija, el cual Alejandra anunció vía exclusiva (muy bien remunerada) junto a Carlo Costanzia.

En el podcast de Nagore Robles, Alejandra ha dicho ahora: "Soy una Campos porque tengo el apellido, pero no creo que me parezca mucho a mi familia". Sobre su presencia en los medios, en las que ella trabaja y posa, también lamentó: "Yo mucha decisión no he tenido, también te digo. Me han sacado en todas partes, en todos los programas de mi abuela y de mi madre. Luego se consiguió que no sacaran a los menores, mi madre me dijo de hacer una portada cuando cumplí 18 años y salí a la luz de nuevo. Estuve un año sin hacer nada y trabajando por la noche. Un día me ofrecieron ir a La isla de las tentaciones y ahí volví a la tele".