Embarazada de su primer hijo, Alejandra Rubio (24) se prepara estos meses para vivir una nueva etapa en el terreno personal, pero también en el profesional. Ahora que Así es la vida ha dicho adiós de la parrilla de Telecinco, la joven ya no colabora en ningún programa de televisión. Sin embargo, esto no le agobia demasiado, ya que pretende alejarse de la pequeña pantalla.

Ella misma lo confesó en su última entrevista en el podcast de Nagore Robles, donde, más allá de hablar de su futura maternidad junto con Carlo Costanzia, también se sinceró sobre su futuro laboral. Y es que la joven no quiere seguir los pasos de su familia.

Al contrario que su madre, Terelu Campos, y que su tía, Carmen Borrego, Alejandra quiere distanciarse de los platós y centrar sus esfuerzos en el ámbito de las redes sociales. La joven supera los 320.000 seguidores en Instagram y, dado su gusto por la moda y los contenidos enfocados al estilo de vida, cree que podría encajar como influencer.

"Me gustaría encaminar mi vida a más redes y menos tele y corazón", comentó en el espacio de Podimo. No obstante, es consciente de que tendrá que esforzarse un poco más que de costumbre porque no habitúa a usar demasiado estas plataformas.

"No soy muy de redes", apuntó. De hecho, cuando se mencionó el término influencer en el programa, ella contestó: "Sí, influmierder". "Ahora me tengo que poner las pilas, eh", reconoció, entre risas.

La nieta de María Teresa Campos dio sus primeros pasos en Mediaset al aparecer en el programa Vamos a ver, en 2019, para dar una sorpresa a su madre. A partir de entonces empezó poco a poco a colarse en los platós de televisión hasta conseguir su puesto como como tertuliana en Viva la vida. No obstante, ha pasado por los platós de diversos realities, como Gran Hermano o La isla de las tentaciones.

Estas labores las combinaba con sus pequeños movimientos como influencer en las redes sociales, donde quiere seguir creando contenido a partir de un perfil profesionalizado, centrado en su estilo de vida personal y su trabajo con marcas. En cuanto a su bebé, no piensa exponerlo en sus publicaciones. "Voy a intentar proteger a mi hijo, hija de todo", comentó a Robles, matizando que, en el caso de que aparezca la criatura, siempre será de espaldas o con posiciones estratégicas para que no se le vea el rostro.