Las Campos siguen siendo las grandes protagonistas de De Viernes. Si hace unas semanas el morbo era ver a Terelu Campos encontrarse con su yerno, Carlo Constanzia, que se sentó en el formato de Telecinco para hablar de su paternidad con Alejandra Rubio, este viernes era Carmen Borrego y su marido, José Carlos Bernal, quienes se sentaban en frente de Terelu Campos.

Cierto es, que el clan 'Campos' ha estado en el foco mediático durante todo el año. A la polémica ruptura del hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, con Paola Olmedo, mientras su madre estaba en los Cayos Cochinos, se unió el sorprendente embarazo de Alejandra Rubio con el hijo de Mar Flores. No obstante, esta vez era el cuñado de Terelu el que acaparaba la atención de la entrega.

José Carlos Bernal se sentaba por primera vez en un plató de televisión con motivo del décimo aniversario de su matrimonio con Borrego y salía de su anonimato. Muy discreto con su intimidad, Bernal se mostraba ágil frente a las cámaras para hablar, entre otras cosas, de cómo conoció a la hija de María Teresa Campos: a través de su hija, cuando ésta tenía como jefa a la propia Borrego.

En un primer momento, fueron amigos hasta que surgió un flechazo que acabaría en una década de matrimonio, al menos por el momento: "Diez años felices, el día de mi boda lo recuerdo con mucha alegría porque fue un día muy bonito, estuvimos acompañados por los amigos, la familia. Nos conocimos y me pareció una mujer guapa, muy interesante, fuimos amigos, pasamos unos meses y vimos que había algo más que una amistad, la que se lanzó fue ella, un día comiendo en un restaurante me dio el primer beso, y dije 'por fin'", contaba José Carlos.

Así las cosas, Carmen contaba cómo fue el tímido momento: "Estábamos cenando en El Escorial, en un sitio en el que vamos a celebrar nuestro aniversario. Fui al baño y al salir tuve que atacar. Yo decía 'este hombre no me besa".

Se dieron el 'sí quiero' allá por el verano de 2014 en el exclusivo Club de Campo Villa de Madrid. Y, como todos los matrimonios, no todo ha sido de color de rosa. "Carmen es una mujer valiente y respetuosa y sobre todo una excelentísima madre, los momentos más difíciles que hemos vivido ha sido la enfermedad y el fallecimiento de María Teresa", confesaba el marido de Carmen Borrego.

El adiós de su suegra no fue fácil para José Carlos, pues tenían una relación muy estrecha: "Era una relación muy bonita. Desde el principio congeniamos mucho, teníamos un sentido del humor muy parecido, nos reíamos de todo y nos lo pasábamos muy bien. Ella hablaba bien de mí porque me quería mucho. Para ella era uno más de la familia, no solo como el marido de su hija Carmen. Me emociono porque la vida que yo he vivido junto a Teresa fue de mucho respeto y cariño y eso no es fácil en esta vida".

Sobre la marcha de María Teresa de la televisión, apuntaba: "Los últimos años de Teresa en la tele fueron muy injustos. Debería haberse marchado de la televisión por la puerta grande y se fue por la puerta de atrás". Unas palabras con las que ponía de manifiesto su opinión, con respecto a la decisión de la cadena de Fuencarral de apartar a la presentadora de la parrilla, dada su enfermedad.