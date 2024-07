Carmen Borrego habla de la ruina económica de Gustavo: "Yo no necesito un chófer y mi hermana tampoco"

Gustavo El Chófer se quedó huérfano sentimentalmente con la muerte de María Teresa Campos en septiembre del año pasado. La veterana comunicadora lo quería como un hijo y así se lo demostró en vida. Sin embargo, tras su fallecimiento, las cosas no han sido fáciles. La relación de Gustavo con las hermanas Terelu y Carmen Borrego se resintió, y atrás quedaron todas aquellas vivencias que compartieron gracias a la persona que más querían.

Informalia ha hablado este jueves de la ruina económica que atraviesa Gustavo, que tras la muerte de la periodista malagueña participó en GH VIP 8 y se llevó un buen pellizco. También se exhibió en distintos debates televisivos , pero todo se acaba y Gustavo, que sigue pagando su hipoteca como puede, no tiene casi ni para comer.

Sobre la información publicada por este portal, Carmen Borrego ha dicho en Así es la vida: "A Gustavo le sigo deseando lo mejor, no me gusta que lo pase mal pero yo no puedo hacer nada. De mí no depende porque no ha dependido nunca, no he tenido a Gustavo contratado nunca".

No obstante, la hermana menor de María Teresa le ha tendido su mano públicamente: "Si él quiere y está en mi mano, claro que le voy a ayudar. A Gustavo se le ha ayudado cada vez que lo ha necesitado, no sé por qué dice eso". Eso sí, ha dejado claro que no le puede ayudar de la misma forma que hizo su madre: "Yo no tengo un chófer ni economía para tener un chófer ni lo necesito. Mi hermana tampoco".

Carmen ha recordado también cómo fue su relación con él: "Yo he tenido una relación buenísima con Gustavo, pero él tenía su vida y yo la mía. Gustavo ha estado en cada cosa que ha sucedido en mi familia porque se le trataba como de la familia, pero de mi pandilla, de gente con la que he quedado nunca ha sido. Esa es la realidad".

Sobre el motivo por el que no mantienen ningún tipo de contacto, ha asegurado: "Yo no le he oído en ningún plató de televisión hablar mal. El motivo por el que me bloquea es porque él dice una cosa que yo he dicho y no me sienta bien". Carmen ha reiterado que en su familia siempre se le ha tratado bien, como uno más, por lo que ha lamentado: "Me da pena que tengan ese resquemor constante".

La hermana de Terelu también ha hablado de la indemnización que Gustavo no se llevó cuando dejó de trabajar con su madre: "Indemnización no existe, existe un finiquito que han cobrado todos los trabajadores que tenía mi madre en el momento de fallecer". Hay que recordar que el chófer cerró su fichaje por la casa de Gran Hermano poco antes de la muerte de María Teresa, cuando su salud ya estaba muy resentida y él era consciente de ello, además del estado de sus cuentas. Fue entonces cuando comunicó que abandonaba sus servicios. Así las cosas, abandonó su salario, su forma de vida y lo hizo con una mano delante y otra detrás: y con todas las consecuencias que eso conlleva, es decir, irse sin un duro de indemnización.

Tal y como hemos contado, Gustavo a día de hoy no tiene trabajo fijo y lo que es peor, tampoco tiene claro cuáles son sus opciones. Una vez que falleció Teresa, él lo intentó como colaborador de televisión, de hecho, acudió varios días a TardeAR, pero desde hace semanas no ha vuelto a saber nada de la tele, ni siquiera a través de "su representante", Yola Berrocal. Gustavo no atraviesa un buen momento y eso le afecta en todo.