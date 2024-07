Adela González desembarca en TVE: "No sabía que Terelu se había postulado para presentar Mañaneros"

"Venir a RTVE es mucho y significa una gran responsabilidad". De esta manera se presenta Adela González, flamante fichaje de TVE para conducir Mañaneros después de que Jaime Cantizano lo dejase para hacerse cargo de las tardes de Onda Cero. A partir de septiembre, la periodista se pondrá al frente del magacín de La 1 donde, por cierto, volverá a coincidir con Lydia Lozano, a quien conoce de Sálvame. A quien no verá allí es a Terelu Campos, que salió de la cadena pública para fichar por Mediaset, aunque durante un tiempo se habló de que se había postulado para ser ella la presentadora de Mañaneros.

¿En qué momento profesional llegas a Mañaneros?

Llego muy contenta y segura de mí misma, porque tengo una edad, he pasado los 50, y tengo el poso y la tranquilidad que me da el hecho de haber presentado programas durante tantos años. Pero venir a RTVE es mucho y significa una gran responsabilidad.

¿Cómo se gestó tu fichaje? ¿Cómo fue el momento de la llamada?

Me llamaron para explicarme que Jaime Cantizano se iba a la radio y me lo propusieron. Quedó ahí como una semillita y más tarde me volvieron a llamar e insistieron; pensé que igual lo tenía que pensar y calibrar. Y aquí estoy.

¿Crees que es un magacín hecho a tu medida? Porque combina actualidad y entretenimiento...

Sí, voy a estar muy cómoda. Además, hay un equipo muy cohesionado y eso me da mucha tranquilidad.

¿Has podido hablar con Cantizano?

No, tengo que pedir el teléfono. Me gustaría hablar con él y le deseo todo lo mejor porque es un presentador como la copa de un pino. Yo daré mi impronta al programa.

¿Cómo llevas enfrentarte a Susanna Griso y Joaquín Prat?

Me enfrentaré con profesionalidad, haciendo muy bien mi trabajo y con un programa que está bien armado. Me propongo disfrutarlo. Si se hace así, la gente viene.

¿Sientes presión por la audiencia?

Sí, siempre miro las audiencias, incluso cuando no tengo programa.

¿Te frustra cuando el dato es peor de lo esperado?

Sí, porque a veces haces un gran programa y la audiencia es mala, y también ocurre al contrario. Tener buena audiencia te permite tener cintura y hacer un mejor programa.

¿Tienes ganas de reencontrarte con Lydia Lozano?

Sí, me escribió un mensaje diciéndome que ya era una mañanera y que estaba muy contenta. Yo también, porque ahí [en Mañaneros] hay mimbres para hacer un cesto estupendo.

Has dicho que has recibido muchos mensajes. ¿Has echado en falta alguno?

No, creo que no. Toda la gente que me apetecía me ha escrito.

¿Y alguno que te haya hecho especial ilusión?

Sé que de la competencia me iban a escribir porque no solo han sido compañeros, sino también amigos. Eso me encanta y me motiva.

¿Te ha escrito Terelu Campos?

Te lo juro que no lo he visto, tengo mensajes todavía sin leer. No lo descarto...

¿Sabías que se había postulado o sonaba para presentar Mañaneros?

Eso creo que lo dijo uno de los Kikos, pero yo no tenía ni idea.

¿Tu fichaje por TVE implica más proyectos?

¡Os parece poco Mañaneros! (Risas)

¿Te ves en Telepasión?

Me encantaría, porque bailar y todas esas cosas me gustan mucho.

Si no hubiera llegado la oferta de Mañaneros, ¿tenías algún proyecto en Atresmedia después de Más vale sábado?

Yo tenía un contrato con Atresmedia pero Mañaneros era un proyecto que me ha ilusionado y he venido aquí. Pero he sido muy feliz en Atresmedia.

¿Has concluido de manera anticipada tu contrato para irte a Mañaneros?

Sí, pero tengo una excelentísima relación con Atresmedia en este momento.