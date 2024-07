Don Juan Carlos celebra por adelantado desde Galicia las deseadas hazañas de la Roja, de Carlos Alcaraz y su propia victoria

El rey Juan Carlos ha cumplido con su 'protocolaria' agenda cuando visita Sanxenxo. Así, después de disputar una nueva jornada de regatas en el Trofeo Xacobeo, el Emérito ha salido a cenar con sus anfitriones, Pedro Campos y su mujer, Cristina Franze. Una velada que ha transcurrido en el Real Club Náutico de la localidad gallega, y que comenzaba poco antes de las nueve de la noche.

Don Juan Carlos llegaba acompañado de sus grandes amigos y nada más apearse del vehículo saludaba a los curiosos allí congregados. Dos horas después y tras disfrutar de la cena, el padre de Felipe VI abandonaba el lugar sonriente y de nuevo dedicaba un saludo a los testigos de ese momento. Parece ser que el Emérito ha querido celebrar por adelantado su posible triunfo en esta nueva competición. Pero aparte de sus competiciones particulares, el marido de la Reina Sofía estará pendiente del triunfo de Carlitos Alcaraz en Wimbledon: si gana, recibirá el trofeo de la mano de Kate Middleton ante un Djokovic perdedor. Y por supuesto, el anterior jefe del Estado será un espectador más de la gran final de la Eurocopa entre España e Inglaterra. La verá desde Galicia porque en Berlín España está este domingo representada por Felipe VI, al que acompañará su hija la infanta Sofía. Por la parte británica, es el príncipe Guillermo quien ocupará el palco. El heredero al trono del Reino Unido no estará con su mujer en su reaparición en público este domingo en el All England Lawn Tennis and Croquet Club.

La regata de la clase 6M del Trofeo Xacobeo

La participación de don Juan Carlos en la jornada del sábado le dejaba con buen sabor de boca y con muchos puntos para llevarse la regata de la clase 6M del Trofeo Xacobeo. El Bribón ha conseguido el tercer y el primer puesto en las dos pruebas que se han celebrado este sábado, en el que ha sido el segundo día de competición.

Esta nueva visita de don Juan Carlos a España ha coincidido con el primer viaje en solitario de la Princesa de Asturias. Una cita que le ha llevado a Portugal y en la que ha vuelto a recibir los aplausos de los expertos gracias a la profesionalidad que ha mostrado institucionalmente, así como a la evolución de su propio estilo en el que se ha notado la mano de la reina y de sus personas de confianza.