Kate Middleton reaparecerá este domingo en la que será su segunda aparición pública tras su diagnóstico de cáncer: ¿y el príncipe Guillermo?

Kate Middleton sí asistirá este domingo a la final de Wimbledon, que enfrentará a Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, tal y como ha confirmado este sábado el Palacio de Kensington.

Debbie Jevans, la directora de la competición, ya había confiado en la presencia de Kate desde el principio, pero se mostró muy prudente con su mensaje. "Esperamos que la princesa de Gales pueda presentar los trofeos como patrona del club, pero su salud y recuperación es la prioridad", señaló hace unos días a Telegraph Sport.

No obstante, la directora del torneo desveló que, si finalmente Kate Middleton no acudía a la final, no tenían ningún plan B para dar los trofeos. "No sabemos quién presentaría los trofeos como alternativa. Es algo que consideraremos más adelante si fuera necesario. Nos mantenemos flexibles", afirmó.

La nuera de Carlos III lleva entregando estos premios desde hace ocho años sin ninguna interrupción. Y es que Kate, además de ser patrona del All England Club, es una gran aficionada del tenis.

Este domingo, será la segunda vez que Kate asiste a un acto público desde que lidia con su enfermedad. Acostumbrada a respaldarse en el príncipe Guillermo-así lo hizo el pasado mes de junio en el esperado 'Trooping The Colour'- es muy probable que Kate se enfrente a su segunda aparición pública sin su marido. Mientras la princesa de Gales preside la final de Wimbledon, se prevé que el príncipe Guillermo viaje hasta Berlín para animar a Inglaterra en la final de la Eurocopa contra España.