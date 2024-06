La Casa Real británica allana el camino de la próxima reaparición de Kate Middleton: la fecha y el lugar

Fue el pasado 15 de junio cuando Kate Middleton reapareció tras alrededor de cinco meses alejada de la vida pública. Fue en la celebración del cumpleaños de Carlos III, en el Trooping the Colour, cuando acudió por primera vez a un acto tras anunciar en marzo que padece cáncer. Mientras continúa con su recuperación, ya se habla de la próxima aparición de la princesa de Gales.

La fecha que está marcada en rojo en el calendario es el próximo domingo 14 de julio, cuando finaliza el torneo de Wimbledon. Desde hace ocho años, la mujer de Guillermo de Inglaterra entrega estos trofeos protagonizando imágenes para la historia. En la última edición, la de 2023, entregó el premio al murciano Carlos Alcaraz.

"Esperamos que la princesa de Gales pueda presentar los trofeos como patrona del club, pero su salud y recuperación es la prioridad. No sabemos lo que sabemos. Todo lo que hemos dicho es que trabajaremos con ella y le daremos tanta flexibilidad como sea posible", adelantó este jueves Debbie Jevans, la directora del club.

Según explicó en Telegraph Sport, la presencia de Kate no está asegurada pero tampoco descartada: "No sé quién presentaría los trofeos como alternativa. Eso es algo que consideraremos más adelante si fuera necesario. Nos mantenemos flexibles. Cuando sepamos algo, pensaremos qué es lo que debemos hacer". El Palacio de Kensington no ha confirmado su presencia, pero tampoco ha transmitido a la organización que no estará, motivo por el que todo parece indicar que la voluntad de Kate es la de presidir una de sus citas más preciadas.

En el comunicado en el que anunció su regreso un día antes del Trooping de Colour, la madre de George, Charlotte y Louise ya anunció que su intención es volver poco a poco a la vida pública siempre que sus condiciones y su recuperación se lo permitan: "Espero unirme a algunos compromisos públicos durante el verano, pero también sé que todavía no estoy fuera de peligro".

Y sobre su enfermedad, también dijo: "Estoy progresando mucho, pero como sabrá cualquiera que esté pasando por quimioterapia, hay días buenos y días malos. En esos días malos te sientes débil, cansado y tienes que rendirte a que tu cuerpo descanse. Pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo el sentirte bien".