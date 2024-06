Kate Middleton y el príncipe Guillermo amplían su plantilla por LinkedIn: su gran lista de requisitos

Kate Middleton reapareció el pasado 15 de junio en el Trooping the Colour 2024 tras más de cinco meses alejada de la vida pública por su diagnóstico de cáncer. Aunque la mujer del príncipe Guillermo todavía no ha retomado su agenda institucional (se espera que vuelva a la palestra pública en pleno rendimiento en 2025), la nuera de Carlos III no ha desatendido el conjunto de sus responsabilidades. Prueba de ello, la búsqueda que ha emprendido a través de LinkedIn junto al heredero para encontrar un especialista en correspondencia que entre a trabajar en el Palacio de Kensington.

"Será responsable de administrar el proceso de correspondencia del hogar, brindar sugerencias y respuestas personalizadas, oportunas y bien escritas a las cartas recibidas", reza la oferta que el Palacio de Kensington ha publicado a través de LinkedIn.

Según la oferta de Kate y Guillermo, el aspirante al puesto tendrá que trabajar junto con el equipo de Regalos, con la oficina de secretaría privada de los príncipes, así como con los equipos internos de comunicaciones, visitas y eventos. Asimismo, los interesados en la vacante deberán tener experiencia previa en algún puesto similar, desarrollar grandes capacidades a la hora de redactar una correspondencia bien escrita y no tener fallos de ortografía.

Aunque estos requisitos ya son cualidades dignas de un buen profesional, las exigencias de los padres de George, Louis y Charlotte para trabajar en el palacio de Kensington no terminan aquí. Tal y como reza la oferta que han publicado, la nueva persona que trabaje con ellos tendrá que comprender e interpretar información compleja y establecer contactos con una amplía gama de personas, entre otros requisitos.

"Tendrá excelentes habilidades de comunicación con talento y pasión por la correspondencia escrita. Tendrá la capacidad de comprender e interpretar información compleja y podrá tomar decisiones sobre las respuestas y cursos de acción apropiados. Tendrá la capacidad de establecer contactos fácilmente con una amplia gama de personas y partes interesadas, internas y externas, incluidas personas de alto nivel", reza la oferta.

Asimismo, para los príncipes de Gales es fundamental que la nueva incorporación mantenga los más estrictos niveles de confidencialidad. "Es necesario que mantenga los más altos niveles de confidencialidad, extremo tacto y discreción", señalan.

Las condiciones que ofrecen Kate Middleton y el príncipe Guillermo

Para este nuevo puesto de trabajo, Kate y Guillermo ofrecen una jornada de lunes a viernes de 37,5 horas semanales. No obstante, el horario se puede modificar según las necesidades de Palacio. "Puede abarcar otros horarios que se requieran para el correcto cumplimiento de las funciones y para atender demandas inesperadas o urgentes", aclaran en el anuncio.

A pesar de la estricta lista de requisitos que se necesitan para el puesto, el palacio de Kensington no especifica la remuneración. De momento, ya hay 116 usuarios inscritos en la oferta.