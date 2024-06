El príncipe Harry ayuda y aconseja a jóvenes que han perdido a sus padres: "Esa es la mejor forma de afrontarlo"

El príncipe Harry ha transmitido unas palabras a jóvenes que han perdido a uno de sus padres. Lo ha hecho a través de un vídeo para Scotty's Little Soldiers, organización británica de carácter benéfico que apoya a niños cuyos padres han muerto mientras servían en las fuerzas armadas. El hermano de Guillermo de Inglaterra está muy concienciado con esta causa. Desde hace años es embajador mundial de la organización debido a la mella que el ejército británico dejó en él y, por descontado, por lo que le marcó la muerte de su propia madre cuando él tenía 12 años.

En su vídeo hablando del duelo, el hijo de Carlos III y Diana de Gales dice: "Es tan fácil cuando eres niño pensar o convencerte a ti mismo... Te convences de que la persona que has perdido te quiere, o necesitas estar triste el mayor tiempo posible para demostrarle que la extrañas. Pero luego me doy cuenta de que no, deben querer que seas feliz".

El príncipe Harry sabe que su consejo no es fácil, pero la lección de vida que aprendió con la muerte de su madre le lleva a hablar de ello y tratar de crear conciencia para ayudar a otros jóvenes que pasen por lo mismo: "Creo que eso es lo más difícil, especialmente para los niños. 'No quiero hablar de eso porque me entristecerá, pero una vez que me doy cuenta de que si hablo de eso, estoy celebrando su vida'". Y cuando te das cuenta de ello, según relata Harry, "las cosas se vuelven más fáciles".

El marido de Meghan Markle grabó el vídeo en mayo, cuando visitó por última vez el Reino Unido para asistir a la ceremonia de Acción de Gracias de los Juegos Invictus. En el vídeo, Harry habla con Nikki Scott, al fundadora de Scotty's Little Soldiers. Ella, por su parte, relata el momento en el que tuvo que decirle a su hijo de cinco años que su padre, el cabo Lee Scott, había sido asesinado en Afganistán en 2009. En ese momento también tenía una hija de siete meses, Brooke.

El príncipe Harry se muestra muy agradecido de participar en causas de este tipo: "Es verdaderamente inspirador. Me siento realmente honrado y privilegiado de ser parte de Scotty's ahora y realmente espero que hagamos todo lo posible para atraer a más personas, más interés, recaudar más fondos y poder difundir el mensaje para niños que tanto necesitan este apoyo". Hay que recordar que Harry ha denunciado sentir falta de apoyo en su familia cuando murió su madre, motivo que le hizo sentirse incomprendido, fuera de lugar y enfadado con el mundo.

Scotty's Little Soldiers actualmente apoya a más de 680 miembros y estima que cada año 2.100 niños pierden a un padre que sirvió en las Fuerzas Armadas Británicas.

En la última visita de Harry a Reino Unido, Meghan Markle permaneció en Londres con su familia, los pequeños Archie y Lilibet Diana. La duquesa de Sussex tampoco viajó a tierras londinenses cuando se conoció el diagnóstico de cáncer de Carlos III. Esta no es la única dolencia que ha sacudido a la familia real británica en los últimos meses, pues se suma el cáncer de Kate Middleton y, recientemente, por el ingreso hospitalario de la princesa Ana debido a una conmoción cerebral.