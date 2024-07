Fernández Sastrón, ex marido de Simoneta Gómez-Acebo: "Lamento que el rey Juan Carlos haya abdicado"

El caballero de la alargada figura y su sombrero. Sería la primera descripción que me inspira José Miguel Fernández Sastrón cuando le veo llegar a la cafetería donde hemos quedado. Hace mucho que no nos vemos pero hay cosas que no cambian. Tiene una fina estampa y esa mirada entre pícara e inteligente de quien ha visto mucho y ha contado poco. Ahora lo hace en una divertida novela que ha titulado Menos protocolo y más patatas, una caricatura de la aristocracia y cómo se desenvuelve en ese mundo. Tiene morbo porque fue cuñado del rey Felipe VI (por su boda con Simoneta Gómez Acebo) y una espera jugosos y reveladores titulares. Lo bueno de Sastrón es que no defrauda, pero siempre desde las buenas maneras de quien sabe estar en cualquier sitio. A fin de cuentas, esa es la buena educación. Saber estar.

¿Su propósito es cabrear o divertir con este libro?

FS: Te aseguro que cabrear no y el que se cabree será porque no tiene sentido del humor. Lo mío es divertir y contar una realidad de la que la gente tiene una idea muy vaga. Con sentido del humor se puede contar todo.

El suyo es un humor fino

FS: Vivimos en una etapa donde parece que el humor tiene que ser escatológico pero lo mío es ironizar, bromear, algo de burla y sobre todo una caricatura de una sociedad.

Habla del mundo de las apariencias y la alta sociedad donde se mueve como pez en el agua.

FS: Para escribir de algo es importante tener un conocimiento previo y saber de lo que se habla.

Hay personajes que suenan a muy reales

FS: Sí y otros son mezclas de varios. Lo importante creo son las situaciones y los diálogos. No es que sean estrictos, pero sí son plausibles.

La alta sociedad es más banal de lo que la mayoría piensa

FS: Sí. Los grandes bancarios cuando quedan a comer hablan de comida o vinos y no de opas hostiles. Todo es más sencillo. Se habla de lo que todos hablamos. Los hombres de mujeres y viceversa y te diré que llegados a una edad sobre todo se habla de comer porque es el último placer que nos permite la naturaleza.

También hay quien muere con las botas puestas y no se apea de ser un conquistador.

FS: Sí pero muere pronto.

¿La alta sociedad está en extinción?

FS: No lo creo. Es más, lo que está en extinción es la clase media porque los ricos cada vez son más ricos y están en sitios donde no los vemos. Lo que sí están en extinción son los ricos en España porque se van fuera.

¿Qué opina de este libro su ex mujer Simoneta?

FS: Pues no sé si lo habrá leído. La verdad es que hace tiempo que no hablamos. Nos llevamos bien pero cuando los hijos son mayores tampoco hay cosas que hablar. Es lo normal.

¿Ha rehecho su vida sentimental?

FS: Llevo doce años con pareja, pero no hemos pasado por el altar porque ya estuve casado por la Iglesia y, la verdad, es que los dos estamos divorciados y no nos ha dado por casarnos.

En su novela habla de la prensa del corazón y eso también lo "ha sufrido"

FS: Conozco la prensa de años atrás pero es verdad que ahora con la inmediatez de Internet todo ha cambiado y hay que actualizar al momento cada información. Eso exige más contenido y no como antes que las revistas duraban una semana. Hoy sale gente que no tengo ni idea quién es porque me pierdo con tanto vodevil.

Estuvo en la SGAE cerca de diez años ¿y ahora?

FS: Sigo siendo socio pero no estoy en la parte ejecutiva. Hago algunas cosas de música pero todo ha cambiado y es verdad que cuando estuve en la SGAE consideré que no debía seguir con mi trabajo musical porque no me parecía correcto estar en las dos pates. Por eso me aparté. No puedes estar duplicando y además es que no me daba tiempo para nada más que ocuparme de la SGAE. Cobraba un sueldo por ese cometido y estaba a tiempo completo. Si me hubiera dedicado a lo mío sería como estar timando a alguien.

En un país donde la corrupción está a la orden del día agrada oír esas decisiones

FS: Creo que la corrupción está en todo el mundo, pero es verdad que en España todo es más chapuza. El poder corrompe porque te permite hacer favores y estos luego son agradecidos y eso da lugar a un club privado que vive a costa nuestra. Decían que la democracia es el menos malo de los sistemas pero también es mejorable y no se debe permitir que haya personas que su trabajo sea vivir de nuestros impuestos. Lo que tienen que hacer es administrarlos y en vez de eso parecen nuestros jefes. Te aseguro que no veo solución y no sé si las próximas generaciones lo podrán arreglar.

Tras su divorcio con la sobrina del rey Juan Carlos se perdió capítulos fundamentales en la historia de la Monarquía como la abdicación del rey

FS: Viví una etapa muy tranquila y después de veinte años en esa familia te aseguro que del rey Juan Carlos sólo puedo hablar bien. Tanto a nivel personal como por lo que ha significado para España. Independientemente de lo que digan otras voces al final el resultado de su labor ha sido buena. Sinceramente lamento que haya abdicado, pienso que no tenía que haberlo hecho aunque es verdad que ahora lo están haciendo en otras Monarquías cuando llegan a una edad y optan por ceder los trastos. Pero creo que mientras un rey tenga salud y claridad mental puede cumplir su cometido. En este caso no creo lo hizo de forma voluntaria.

¿Le parece bien que Don Juan Carlos no quiera vivir en España por no pagar lo que exige la Hacienda Pública?

FS: Yo eso no se lo he escuchado. Pienso que sí le gustaría vivir en España porque es muy español y seguro que extraña muchas cosas. Tal vez lo más incómodo es vivir en un país donde te ponen la lupa a diario.

¿Cómo es su relación con Felipe VI?

FS: Nos conocimos muy jóvenes y tengo muy buenos recuerdos. Siempre me pareció encantador pero es verdad que por edad he estado entre él y su padre. Cuando hemos coincidido en algún sitio se muestra muy cariñoso. La verdad es que no puedo decir nada negativo de la familia porque en esos veinte años me han tratado muy bien.

¿También llegó a tratar con Marichalar y Urdangarín?

FS: Claro que sí porque piensa que me separé a final de verano de 2009 y vi entrar a todos y hasta nacer a algunos.

Pero no les vio salir

FS: Bueno yo les enseñé el camino abriendo esa puerta. No recuerdo si mi divorcio fue anterior al de la Infanta Elena pero por ahí andaremos. No tengo contacto con ellos. A Marichalar alguna vez me lo he encontrado, pero nada más. Al final el paso del tiempo te va distanciado y pasan los meses y años y te das cuenta que llevas mucho sin hablar con tantas personas. La vida va muy deprisa.

¿Qué opinión tiene de la reina Letizia?

FS: Más allá de entrar en una familia su cometido era ocupar un papel principal en una Institución del Estado y por eso Letizia es otra liga. El trato conmigo siempre fue cordial. La encontraba cercana y simpática y pienso que lo ha hecho bien. Hay que ponerse en su papel y cuando escucho las criticas me gustaría verlos a ellos en su lugar sabiendo que haga lo que haga siempre habrá quien opine mal.

Hay una leyenda que dice que su ex mujer Simoneta y Letizia no se llevan bien.

FS: Pues te aseguro que estando yo no recuerdo ningún enfrentamiento ni comentario negativo por parte de Simoneta. Siempre se llevó muy bien con Felipe y eso que dicen yo no lo he vivido.

¿Se han enfadado algunos amigos por su novela?

FS: Para nada. Yo creo que hay muchos que les hubiera gustado verse reflejados.

Salvando las distancias, su libro me recuerda a los de Alfonso Ussía con su marqués de Sotoancho.

FS: Cualquier comparación por mi parte con Alfonso Ussía sería una presunción porque él tiene una calidad literaria enorme. La diferencia es que la aristocracia que refleja el marqués de Sotoancho es más la más rancia, casi provinciana, y que Ussía conoce perfectamente. Lo único que tenemos en común es un fino sentido del humor. En cualquier caso si hay alguna semejanza es por lo que yo haya podido aprender de él.

¿Qué no se puede contar?

FS: Lo que hayas conocido por una circunstancia privada y no haga bien ni sea necesario contar.

Siempre habla bien de su suegra la Infanta Pilar

FS: Es que no podría hablar de otra manera porque fueron veinte años estupendos e incluso cuando me separé seguía pasando las Nochebuenas en su casa. Fue una mujer extraordinaria y aparte del cariño le tengo admiración.

Su abuelo fue el empresario Pepín Fernández el creador de Galerías Preciados. ¿Se ha contado bien su historia?

FS: No se han contado bien las cosas. Siempre se habla de la competencia entre Galerías y El Corte Inglés y creo que el personaje de mi abuelo fue más relevante que esa competencia al igual que el auténtico motor de El Corte Inglés fue Isidoro Álvarez. Como nieto si contara su historia muchos me quitarían credibilidad por falta de objetividad, pero te aseguro que la vida de mi abuelo se merece contar bien.