La entrevista de Beatriz Cortázar: Nuria Fergó: "Desde que salí de 'OT' siempre he tenido un psicólogo cerca"

Las artistas de raza son las que se atusan antes de salir a escena y dejan las lágrimas y penas en el camerino para mostrar su mejor cara al público. De eso ya sabe la cantante Nuria Fergó, quien esta semana ha estado en Madrid con la promoción del nuevo espectáculo Toda una vida, donde conmemora el centenario de una gran dama como es María Dolores Pradera poniendo voz a casi treinta canciones que llevan su sello. El mismo día que quedo con Nuria para esta entrevista llega con el corazón encogido, y es que a esa hora su novio se encuentra en quirófano, donde le intervienen de la pleura. Han pasado días de auténtico miedo a raíz de una neumonía que le ha tenido ingresado en la UVI de un hospital de Torremolinos pero las complicaciones no han cedido. Nuria me habla de su música y de sus proyectos, pero acabamos hablando de Juan Pablo Lauro, su prometido, aunque no tengan fecha de boda, y la persona que más le ha animado a que siga con sus compromisos profesionales. "Mi madre está con él y por eso yo puedo quedar hoy contigo", me dice, intentando poner tranquilidad a una situación de lo más estresante. Lo dicho, Nuria es pata negra en la categoría de artistas de raza.

La última vez que nos vimos fue por el homenaje que hizo a una grande como Sara Montiel. Hoy le toca el turno a María Dolores Pradera. Desde luego le gustan los retos de tronío.

NF: Su voz era melódica y elegante y además ponía su sello en las canciones. El productor me dijo que querían ver a Nuria en el escenario ya que yo tenía muy claro que no iba a imitar a la Pradera. Y justo lo que me pidieron era que la homenajeara, pero haciendo mías sus canciones y con el fin de que llegaran al público. Para mí es un regalazo como intérprete y más teniendo en cuenta que soy clásica en gustos, me va la copla, el bolero, la balada… voy a estar como pez en el agua. Tenemos ya treinta fechas cerradas por España de una gira que comienza en octubre y que me traerá a Madrid los días 4 y 5 noviembre. Ahora mismo me paso el día entero escuchando a la Pradera y no paro de empaparme con su música.

¿Le preocupan las comparaciones?

NF: Esas cosas no me afectan. Recuerdo cuando interpreté El hijo de la Luna que algunos me dijeron que si no me daba reparo en atreverme con canción tan mítica. Mi respuesta fue que las canciones están para que todo el mundo las disfrute y poder interpretarlas a mi manera. Me gusta dejarme llevar por lo que escucho. Mi voz es diferente a la de María Dolores y serán mis matices… Estoy todo el día enganchada al Spotify porque van a ser más de veinticinco canciones. Hay que buscar el vestuario, en septiembre los ensayos, la escenografía… es una producción en condiciones, y es que tenía ganas de que me llegaran este tipo de proyectos.

Después de lanzar su disco de rancheras estaba la posibilidad de irse a México.

NF: Hice ese disco para salir fuera y cumplí mi sueño cuando en noviembre hice mi promoción, y pienso seguir en eso, pero ahora me ha llegado este regalo y quiero vivirlo. Pienso que todo puede ser un hilo.

Mientras estamos aquí hablando de sus planes tiene a su pareja en un hospital por una neumonía grave.

NF: Estamos pasando este momento pero la procesión va por dentro. Tenía esta promoción cerrada desde hacia semanas y no podía anular todo y menos cuando encima yo ahora no puedo hacer nada. Estuve en el momento crítico cuando le ingresaron en la UCI todos los días pero él ha sido el primero que me ha dicho que tenía que seguir con mi agenda. En el hospital está mi madre y mi hermana y van sus amigos pilotos cuando pueden pero menos mal que ahora con los móviles podemos estar siempre conectados. Ha sido una neumonía que le ha pillado muy fuerte, el médico nos dijo que no era tan normal en un hombre joven y sano pero le ha tocado. Es una bacteria que le ha pegado alguien y hay que asumirlo.

Habrá vivido momentos dramáticos.

NF: Cuando de la noche a la mañana te ves en esa situación no veas el click que te hace la cabeza, y hoy lo que queremos es comernos el mudo y dejarnos de tonterías, porque entiendes que la vida son dos días.

¿Llegó a temer por su vida?

NF: No, porque los médicos nos tranquilizaron, pero cuando te aseguran que ha tenido otra oportunidad es cuando entiendes que llegó al hospital muy grave. No podía respirar. Ahí si hubo peligro de que le hubiera podido dar algo más grave. Una vez en la UCI ya estaba controlado. No sabemos el tiempo que le queda porque estando ya en planta le surgió otro problema en la pleura y han tenido que operarle justo hoy mientras estamos en esta entrevista.

Ahora más que nunca ya sabe lo que es la vida del artista.

NF: Y lo más fuerte es que me dice que brille y siga con mis proyectos. Me insistía en que no podía hacer nada en el hospital mientras le operaban y no ha permitido que anulara la promoción. Menos mal que mi madre y hermana están ahí para que pueda trabajar. La verdad es que cuando tienes que afrontar tu trabajo sacas fuerzas de dentro y cumples. Recuerdo una vez que estaba fatal en un concierto y en cuanto salí al escenario me olvidé de todo. Luego cuando regresas al camerino te vuelven también los problemas.

Una experiencia como la que están viviendo le pone a uno los pies en el suelo.

NF: Las cosas pasan por algo y quién sabe.

¿A nivel pareja un susto así les ha unido más?

NF: Por supuesto, y aunque estuvieras en un momento malo eres humano y estas cosas hacen que te vuelques. Verle tan mal siendo tan joven y sano…

¿Han hablado estos días de poner fecha a la boda?

NF: Anunciamos que me había pedido matrimonio, pero no teníamos fecha. No lo hemos pensado porque yo estaba en plena promoción y él empezando como piloto. No era el momento y tampoco lo hemos hablado estos días. Lo único que quiero es que regrese a casa y volver a la normalidad. Piensa que ahora va a estar de baja un tiempo y yo tengo que meterme en ensayos. Los artistas tenemos que aprovechar las oportunidades y lo otro es una fiesta que se hará cuando se pueda.

¿Se ve en el futuro como Bustamante en el programa Tu cara me suena?

Yo estuve como invitada en alguna ocasión, pero entendí que no iría a concursar porque no lo disfruto. No me sale imitar, no lo he hecho nunca y entiendo que es muy goloso ya que ganas popularidad y dinero, pero no va conmigo. He preferido esperar a otros proyectos que no me hagan sufrir y poder tener mi propia personalidad. Si tuviera el don de imitar pues mira qué bien por la fama y el dinero, pero en serio que no es mi estilo. Por cierto, me lo pasé genial viendo a David cantando María de la O y me partía de risa con ese vestido de gitana y ese cuerpo. Tiene una voz que puede hacer lo que quiera, fue divertidísimo.

¿Ha tenido que decir a muchas cosas que no?

NF: Siempre he elegido lo que quería y no me he dejado influenciar por nadie. Decidí seguir mi línea y no me he fallado. Reconozco que no he tenido miedo.

¿Cómo gestionó su salto a la fama?

NF: Desde que salí de OT siempre he tenido un psicólogo. Cuando veo que lo necesito, incluso a la hora de tomar decisiones en cuestiones de mi hija, prefiero tener un profesional que me oriente en hacer las cosas bien. Lógicamente tengo mis traumas y mochila como todo el mundo pero aprendo cada día. Ojalá en el colegio hubiera una clase que te enseñara cómo parar y respirar cuando vives momentos complejos.

Imagino que a Juan Pablo le estarán llegando muchos mensajes después del vídeo que emitió desde el hospital.

NF: Está muy contento por cómo le apoya la gente. Lo hizo público en redes más que nada porque está ahí solo y quería tranquilizar y te aseguro que el cariño que recibe le está dando la vida. Está sorprendido por tantas palabras de ánimo de gente que ni le conoce. Con lo que ha pasado entiendes que la vida son lecciones y sólo tenemos claro que todavía no era su momento y que ahora hay que esperar a que se recupere bien.