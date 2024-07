Terelu saca todo su arsenal cuando Belén Esteban y los de 'Sálvame' ya están de vacaciones: "¿Me tengo que quedar yo con cara de gilipollas?"

Belén Esteban, Kiko Matamoros, Kiko Hernández y compañía se fueron de vacaciones el pasado 24 de julio y justo una semana después Terelu Campos aparece en la portada de Lecturas hablando de su futuro nieto, del embarazo de Alejandra Rubio y también de las últimas polémicas afloradas en el clan Campos, como el tsunami mediático que despertó la última misa organizada a la veterana comunicadora malagueña, y que no estuvo exenta de polémica.

Principalmente porque hubo quien se sintió decepcionado por no recibir una llamada o invitación. Algunos como Kiko Hernández o Belén Esteban sentían que María Teresa les quería mucho y lamentaron no estar en este recuerdo a su figura. Otros que fueron, como Meli Camacho, gran amiga de María Teresa Campos, se sintieron muy mal tratadas por las hermanas Campos.

Terelu Campos responde a todo ello este miércoles en Lecturas, donde posa en bikini negro con lunares blancos: "Es surrealista. Se nos ha muerto nuestra madre y el dolor lo tienen los demás. ¿Somos nosotras las que tenemos que preguntar cómo llevan la ausencia de nuestra madre? No tengo ningún mensaje de las personas que se dan golpes de pecho hablando de lo mucho que querían a mi madre y nos insultan a nosotras. ¿Creen que ella les hubiera querido, arrastrándose así?".

Sobre la misa, explica: "Fue una misa privada, ni siquiera era solo por ella. Vinieron las personas que estaban cada domingo con mi madre. '¿Y por qué no nos ha llamado?' Escucho. Me estás poniendo verde por las televisiones y vas sembrando porquería y mentira. ¿Y me tengo que quedar yo con cara de gilipollas y llamarte? Pero es que los que fueron, encima, dicen que no se les trató bien".

En cuanto a las críticas recibidas por contar sus dramas en las revistas, añade: "Vivimos una doble moral, luego va Tamara Falcó, vende una exclusiva y no les veo arrancarle la piel a tiras porque cobra". También defiende a su hija, Alejandra Rubio, de quien recientemente hemos conocido que habría vetado a su madre y a su tía del homenaje que Canal Sur prepara en honor a su abuela: "Con nosotras se ha tenido muy poca caridad cristiana. Y eso lo ha pagado Alejandra. Yo pagué los enemigos de mi madre y ella está pagando los míos".

Especialmente le duelen los comentarios que vienen por parte de antiguos compañeros: "He tenido buenos compañeros y luego otros que creía que lo eran. Incluso otros que he creído que eran amigos y amigas, y no lo eran. El problema lo tienen ellos".

Sobre el bloqueo de Belén Esteban a ella y a su hermana tras las recientes polémicas, añade: "No tengo nada que decir. Cuando quiero, quiero. No te quiero hoy y mañana te quiero cuarto y mitad. Y en ese querer, puedo tener una diferencia de opinión, pero no paso nunca una línea porque te quiero. Si me dicen esas cosas, entonces que no digan que me quieren. No me engañes, ¡es innecesario! No voy mendigando cariño, tengo magníficos amigos".