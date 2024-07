Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: el sexo de su primer hijo, al descubierto

El embarazo de la hija de Terelu Campos evoluciona favorablemente. Alejandra Rubio se encuentra en su cuarto mes de gestación y estos días se han confirmado sus 'sospechas' o, más bien, su intuición: su primer hijo será un niño. Lo adelantó ella en la famosa exclusiva en la que anunció la buena noticia ("Creo que va a ser niño, es una sensación, aunque él quiere una niña") y lo han confirmado este miércoles en TardeAR. Es más, aseguran que Alejandra y Carlo Constanzia ya están barajando nombres para el retoño: "Podría ser el de su padre, es la tradición en Italia para el primer hijo".

Los interesados no se han manifestado por el momento pero a buen seguro que estarán felices. Como todos los padres primerizos, lo más importante es que el bebé venga sano y por el momento todo marcha viento en popa. Pasada la tormenta mediática, Alejandra y Carlo se encuentran mucho más tranquilos y disfrutan del proceso y de este primer verano juntos, en el que han visitado Ibiza, Formentera y Huelva. El pasado fin de semana, los enamorados estuvieron en Pedraza, una preciosa villa medieval en Segovia que celebró una de sus fiestas más conocidas: la noche de las velas.

Nuevo rumbo profesional

Con la cancelación de Así es la vida y un niño a la vuelta de la esquina, Alejandra ha estado reflexionando sobre su futuro profesional y ha tomado importantes decisiones. Hace unos días, la tertuliana participó en el podcast de Nagore Robles y aseguró que su camino no está en la televisión: quiere distanciarse de los platós y centrar sus esfuerzos en el ámbito de las redes sociales. La joven supera los 320.000 seguidores en Instagram y, dado su gusto por la moda y los contenidos enfocados al estilo de vida, cree que podría encajar como influencer.

"Me gustaría encaminar mi vida a más redes y menos tele y corazón", comentó la sobrina de Carmen Borrego. Eso sí, reconoce: "No soy muy de redes. Me tengo que poner las pilas".