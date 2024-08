De reinar en televisión a convertirse en los guiñoles del cotilleo: así se ha derrumbado el clan Campos

Terelu Campos y Carmen Borrego han decidido mercantilizar sus capítulos vitales más personales a cambio de buenos cachés en exclusivas de revistas y sobre todo en Mediaset. Lejos queda aquel verano televisivo de 2004, el del enfado de Telecinco al perder a la que había sido su reina de las mañanas, María Teresa Campos, que puso rumbo a Antena 3 gracias al aval que le otorgaban sus triunfos en la televisión de la familia Berlusconi, que se la había traído de TVE, donde ya arrasaba la matriarca.

Pero en estas dos décadas las herederas del clan han llevado el apellido sagrado de la comunicación (gracias a su madre) de ser la 'familia real' de la televisión a arrastrar sus cotilleos, penas, broncas y demás peripecias por los platós más achuchados y las portadas pagadas. Ya hace 20 años, el viejo zorro Paolo Vasile devolvió la jugada de la deserción de las Campos fichando a una Ana Rosa Quintana que ocupaba por entonces las tardes de Antena 3, con Sabor a ti y con audiencias del 18%, por cierto.

"Me voy con la persona que me llevó a Telecinco", dijo María Teresa Campos en mayo de 2004 después de firmar con el entonces consejero delegado de Antena 3, Maurizio Carlotti (quien había desempeñado la misma responsabilidad en Telecinco en los noventa). La reina de las mañanas no era un apelativo sin sentido: María Teresa Campos se despidió de Telecinco como líder en su franja horaria (11.00-14.30). Ocho temporadas mantuvo el pulso de Día a día, con medias hoy imposibles de 1.200.000 espectadores y audiencias de casi el 27% de cuota de pantalla. Campos había llegado a la cadena privada procedente de TVE, donde hasta 1996 mandaba también con Pasa la vida.

Cuando Antena 3 se llevó a María Teresa en 2004 se llevó también el el pack a su hija Carmen Borrego como directora del nuevo magazine matinal, llamado Cada día. María Teresa presentaba y Borrego dirigía. Antena 3 también tuvo que incluir a Terelu Campos, a la que colocó como presentadora de La Granja, aquel bochornoso reality show producido por el Gestmusic de La Trinca por el que pasaron desde Rappel y Two Yupa hasta Mari Cielo Pajares. Pero sobre todo María Jesús Ruiz y aquel ex novio de Belén Esteban llamado Dani Dj, que llegaron a fornicar (literalmente) en directo mientras la Miss jienense gritaba: "¡Qué gustito!" y Terelu "radiaba" el acontecimiento.

De aquellos polvos vienen estos lodos: María Teresa Campos, dirigida por su hija Carmen Borrego, se hundió en Antena 3, no ya ante Ana Rosa Quintana, que no llegó a Telecinco hasta enero de 2005, porque fue madre de sus gemelos. María Teresa perdió ya entre septiembre y diciembre con Carolina Ferre. La reina de las mañanas no reinaba, aunque cobraba un dineral y había colocado a sus hijas en la corte de Antena 3. Sin embargo, la decadencia comenzaba. No obstante, aún vendrían momentos buenos tras llamar María Teresa "gilipollas" a Vasile y la posterior reconciliación con Telecinco.

20 años después, la gran comunicadora no está. Pero ella sí pasará a la historia del periodismo. Es historia del periodismo. Falleció después de una larga enfermedad el pasado mes de septiembre. A sus hijas, las cadenas ya no se las rifan para conducir o dirigir sus franjas estrella: las quieren para hablar de sus miserias y en el mejor de los casos, "disfrazadas" de colaboradoras, aunque en realidad no interesa lo que opinen como periodistas sino como personajes, guiñoles a sueldo del escándalo y el cotilleo más prescindible y perecedero. Terelu, que hace 20 años dijo que había desintonizado Telecinco porque Aquí hay tomate mercantilizaba sus intimidades, ahora se ha abonado a la cadena amiga para venderlas en ¡De Viernes! y compañía. De denunciar a la cadena por sacar su pim pam pum con Pipi Estrada ha pasado a desnudar sus miserias a cambio de algo más de 30 monedas. Dijo este miércoles su ex compañero Kiko Matamoros que desde que ha muerto su madre (no hace un año), se ha embolsado no menos de 400.000 euros.

Posado

El controvertido posado veraniego de Terelu en Lecturas ha avivado los chistes que los ex de Sálvame escupen contra las Campos desde su nuevo programa en TEN. La hijísima asegura que hace "malabarismos para sobrevivir", pero a la vez reconoce que tiene servicio en casa. "Quiero pedir perdón a Teresa Lourdes Borrego Campos por mi anterior publicación. A la vista de la fotografía de la portada, se trata clarísimamente de una impostora, con un inquietante parecido a la querida Karina que nos representó en Eurovisión en 1971", ironizaba el gemelo de Coto Matamoros. El tertuliano ha contestado a la ex de Pipi Estrada, que asegura que la actitud de Ni que fuéramos Shhh... hacia ella es "cutre" y "perversa". "Vamos, Fiona, arriba el ánimo y tómate algo en la playa de mi parte. ¿Más cutre que el producto que estáis vendiendo desde Campos SA? ¿Más perverso que el manoseo permanente del fallecimiento de tu madre? ¿Más falso y casposo que el relato del embarazo de tu hija 'anónima'?", se pregunta. Matamoros retuiteó un mensaje que denuncia la hipocresía de la celebrity: "Es evidente la hipocresía de quien dice hacer malabares para sobrevivir mientras disfruta de lujos como un chofer. Esta desconexión entre sus palabras y su estilo de vida refleja una falta de autenticidad y compromiso con la realidad de muchos".

Quiero pedir perdón a Teresa Lourdes Borrego Campos por mi anterior publicación. A la vista de la fotografía de la portada, se trata clarísimamente de una impostora, con un inquietante parecido a la querida Karina que nos representó en Eurovisión en 1971. @Lecturas pic.twitter.com/MtOCLcOgmV — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) July 31, 2024

Bigote entra en escena

Bigote Arrocet entra en escena como invitado estelar de ¡De Viernes! El cómico chileno no se corta sobre Alejandra Rubio ("Vamos a ver cuánto va a durar con Carlo", asegura en el avance), ni contra las hijas de María Teresa ("No se puede tratar a una madre como se trató, eran bien duras con ella"). "Las que tienen que tener miedo, son ellas", advierte el ex de la comunicadora, el cómico chileno-argentino que se hizo famoso imitando a Cantinflas en el del Un, dos tres de Ibáñez Serrador. Arrocet conoce el paño familiar de primera mano. Él también saca tajada de esta mezquina comedia y en abril ya contó en Diez Minutos algunas sombras que persiguen la pérdida de la custodia del hijo de Carmen Borrego. "El padre de José María es una gran persona. Le ganó el juicio de la custodia a Carmen. Todos los abogados los pagaba Teresa y no dejó de pagar hasta que ganó otra vez la custodia a golpe de talonario, con los mejores abogados y pleitos muy caros. Todo lo costeó Teresa hasta que recuperó -Carmen- la custodia", afirmó. "A este chico -José María- le dejaron abandonado. Yo le tengo mucho cariño, ten en cuenta que he convivido con él tres años en casa de Teresita. Hasta que le echaron. Este niñito empezó a vivir ahí con su novia. Pero a Carmen no le gustaba la novia que en ese momento tenía su hijo. Teresa quería mucho a José, le tenía mucho cariño y le protegía", dijo el ex de María Teresa Campos.

Carmen Borrego también se sentó en ¡De Viernes!, en este caso para hablar de su relación con su hijo, José María Almoguera, que le había puesto a parir cobrando en Semana. "Dentro de lo que cabe estoy serena, estoy absolutamente convencida de que mi hijo se ha equivocado pero no ha matado a nadie. Sí que es cierto que me ha roto el corazón, no me lo esperaba, yo me fui con la tranquilidad de que todo estaba bien con él y en su matrimonio". "No he sido capaz de llorar, he pensado mucho estos días, ha sido un shock. A mí mi marido me da mucho y yo le debo mucho a él, no tendré vida para agradecer lo que mi marido le ha dado a mi madre y también a mis hijos", añadió la colaboradora de Vamos a ver.Terelu fue más lúgubre respecto a su sobrino: "A lo mejor no entiende lo que digo, pero viendo todo esto que está ocurriendo menos mal que mamá está muerta. Mamá no habría entendido que el que ella consideraba el hombre de su vida hiciese esto, aunque tienes razón en que no habría pasado nada de esto si ella hubiese estado viva y sana". Borrego intentó echarle un capote a su primogénito: "No me gusta oír a la gente destrozar a mi hijo, no voy a participar de eso, yo sé que en ese momento él no está bien y creo que no ha valorado en lo que se ha metido, creo que incluso se lo ha dicho a algunos compañeros, que cuando vio lo que se había publicado se sintió muy mal. Él debe estar alucinado y preocupado de que yo esta vez no haya descolgado un teléfono o escrito un WhatsApp".

Advertencia

Federico Jiménez Losantos trabajó con 'Mamá Campos' en COPE y ya advirtió a Terelu y Carmen que no deberían jugar con algunos temas que son como fuego, porque las hijísimas son "gente analógica, se han hecho famosas en lo analógico y no en lo digital. Ahora es imposible controlar". La estrella de Es Radio aseguró que "algo muy gordo" tuvo que pasar para que a una madre le quitasen el hijo hace 20 años. Y ese tema, la custodia, podría ser uno de los que trate Bigote, que quizá también sepa algo de las facilidades que tuvo Terelu para fichar por TVE. La mayor de las Campos negó en septiembre del año pasado que el PSOE le hubiera puesto una alfombra roja. "Mi incorporación a Televisión Española nada tiene que ver con la visita que hace una semana hicimos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hay que tener muy mala leche para insinuar que nuestra visita a la Moncloa tiene que ver con mi trabajo actual en Televisión Española. Hay que tener una gran dosis de ignorancia para no saber que esto no es algo que se haya cerrado con la muerte de mi madre", aseguró. Pero tres fuentes distintas en lo alto de TVE coinciden en afirmar que no la querían ni en Mañaneros ni en DCorazón y que la orden de meterla "en todas partes" venía "de muy arriba". No olvidemos que también pasó por la fracasada la Plaza y fue concursante de Bake Off con Rocío Carrasco.

El clan Campos ya no pertenece a la "familia real' porque hace 20 años que reinaron pero ahora todos venden sus miserias y bailan por dinero. Carmen Borrego y Terelu Campos compiten con Alejandra Rubio, portada de hola para admitir su embarazo tras reírse de este portal cuando avanzó la noticia. Almoguera, el hijo de Borrego, vendiendo la bronca con su madre a los Kiko Rivera y hasta la ex nuera Paola Olmedo comiendo del teatrillo. Por no hablar del padre del nieto de bisnieto de María Teresa Campos, el hijo de Mar Flores. Mientras el clan destronado se frota las manos con lo que cobran por arrastrarse y repetir que no venden su vida privada a la vez que o hacen sin cesar, la familia se convierte en pasto de meme por los Víctor Sandoval y compañía, que celebran el crepúsculo de estos dioses televisivos. Si viviera María Teresa no se atreverían.