Kiko Matamoros muestra lo pesetera que es Terelu: "Desde que falleció su madre no ha facturado menos de 400.000"

El tsunami de críticas contra la hija de María Teresa Campos tras su última entrevista es imparable. Las redes sociales se han llenado de comentarios contra las polémicas palabras de Terelu, que asegura que "hace malabarismos para sobrevivir". Y no solo parte de usuarios anónimos sino también conocidos, como el escritor Esteban Navarro ("Si viviera en un tercero sin ascensor, de 60 metros cuadrados, y sin servicio, le da un parraque") o su ex compañero Kiko Matamoros, que no solo la ha tildado de "cutre" y "perversa" sino que ha dado un dato revelador: "Desde que falleció su madre no ha facturado menos de 400.000€ y no hace un año".

Y es que, en los últimos meses, Terelu ha participado en varios programas de televisión, tanto en Telecinco (Homenaje a María Teresa Campos y De Viernes, primero como invitada y después como tertuliana fija) como en TVE (De corazón, Mañaneros, Bake-Off Famosos al horno...), y ha vendido varias exclusivas en su revista de cabecera, en la que ha hablado sobre la relación y el embarazo de su hija Alejandra y Carlo Costanzia, entre otras cosas.

En su búsqueda de nuevos proyectos tras la cancelación de Sálvame, Terelu rechazó participar en Ni que fuéramos shhh... con sus antiguos compañeros, ni siquiera aceptó visitarlos, lo que generó mucho malestar en Belén Esteban y compañía, que han emprendido su particular guerra contra la hermana de Carmen Borrego. Kiko Matamoros, que no tiene pelos en la lengua, ha sido uno de los críticos más duros este miércoles, que comenzaba la jornada con un mensaje tajante.

Vamos, Fiona, arriba el ánimo y tómate algo en la playa de mi parte. ¿Más cutre que el producto que estáis vendiendo desde Campos SA? ¿Más perverso que el manoseo permanente del fallecimiento de tu madre? ¿Más falso y casposo que el relato del embarazo de tu hija "anónima"? https://t.co/byqCxIMC6N — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) July 31, 2024

Y no se ha quedado ahí. Poco después, se ha burlado de los retoques fotográficos de la portada que ha protagonizado Terelu.

Quiero pedir perdón a Teresa Lourdes Borrego Campos por mi anterior publicación. A la vista de la fotografía de la portada, se trata clarísimamente de una impostora, con un inquietante parecido a la querida Karina que nos representó en Eurovisión en 1971. @Lecturas pic.twitter.com/MtOCLcOgmV — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) July 31, 2024

.