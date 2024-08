María Patiño responde a los ataques de Terelu contra los de 'Sálvame': "Yo me defiendo sin utilizar a mi gente"

Terelu Campos se despachó a gusto este miércoles en una exclusiva en la que habló del embarazo de su hija y, al mismo tiempo, cargó contra sus antiguos compañeros de Sálvame, que no tienen estos días la ventana de Ni que fuéramos Shhh para responderle, pues están de parón por vacaciones. Sin embargo, a la reacción de Kiko Matamoros se suma la de María Patiño, con quien la hija de María Teresa Campos, que ha vuelto a Mediaset tras su paso por TVE, presentó la última etapa del extinto programa vespertino de Telecinco.

"Es capaz de poner de escudo a su hija. Eso sí que es cutre. Yo me defiendo sin utilizar a mi gente. Es una pena no haberme equivocado. Ahora a seguir", escribió Patiño este miércoles en sus redes sociales.

Terelu Campos, en la que exclusiva en la que también volvió a llorar la muerte de su madre, dijo que las críticas que está recibiendo Alejandra, en pleno embarazo, son injustas y tienen otras intenciones: "Me parece cutre, cruel y perverso. Utilizan a mi hija para hacerme daño".

"Con nosotras se ha tenido muy poca caridad cristiana. Y eso lo ha pagado Alejandra. Yo pagué los enemigos de mi madre y ella está pagando los míos". Y añadió: "He tenido buenos compañeros y luego otros que creía que lo eran. Incluso otros que he creído que eran amigos y amigas, y no lo eran. El problema lo tienen ellos".

Siguió erre con erre con Alejandra, que espera su primer hijo con el hijo de Mar Flores, Carlo Costanzia: "Estaba tan centrada en que no hicieran más daño a Alejandra que no me daba cuenta de que me felicitaban porque iba a ser abuela. Mi hija toma sus decisiones. Lleva años viviendo de lo que gana. No me ha pedido un duro para un alquiler en la puñetera vida, pero aunque me lo hubiera pedido... No habría pasado nada".

Sobre el bloqueo de Belén Esteban a ella y a su hermana tras las recientes polémicas, Terelu también expresó: "No tengo nada que decir. Cuando quiero, quiero. No te quiero hoy y mañana te quiero cuarto y mitad. Y en ese querer, puedo tener una diferencia de opinión, pero no paso nunca una línea porque te quiero. Si me dicen esas cosas, entonces que no digan que me quieren. No me engañes, ¡es innecesario! No voy mendigando cariño, tengo magníficos amigos".

La hermana de Carmen Borrego también habló de la indignación que sintieron sus antiguos compañeros (aunque sin nombrarlos de forma explícita) por no recibir una invitación para la última misa que se organizó en honor a María Teresa Campos: "Fue una misa privada, ni siquiera era solo por ella. Vinieron las personas que estaban cada domingo con mi madre. '¿Y por qué no nos ha llamado?' Escucho. Me estás poniendo verde por las televisiones y vas sembrando porquería y mentira. ¿Y me tengo que quedar yo con cara de gilipollas y llamarte?".