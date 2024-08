ONCE PREGUNTAS EN EL FANGO A... Ana Terradillos: "Últimamente solo lloro por problemas de salud de mis seres queridos"

A las 5 de la madrugada ya está en pie, haciendo estiramientos para todo lo que le queda por delante. Ana Terradillos comienza el día muy ponto, porque a las 9.00 ya está sentada delante de la cámara para presentar La mirada crítica, uno de los aciertos de esta temporada. La periodista no lo tenía fácil, porque el reto era mantener el listón de Ana Rosa Quintana, su jefa de la productora Unicorn. Ha superado el reto, y ahora contesta a las 'Once preguntas en el fango' de Informalia con la misma intensidad y soltura que cada mañana demuestra para lidiar con los colaboradores de su programa y los políticos a los que entrevista. ¿Has robado alguna vez? ¿Cuál es la última mentira que has contado? ¿Y lo más caro que has comprado?

¿Dónde has amanecido esta mañana?

En Madrid y muy pronto. A las cinco de la mañana estaba haciendo estiramientos y un poco de meditación. Es mi secreto para afrontar el día con mucha fuerza, relativizar absolutamente todo y mantener durante todo el día una buena postura corporal. Es uno de mis mejores momentos del día. Es tiempo de calidad solo para mi.

¿La última vez que has llorado?

Hace seis meses. Le dieron un pronóstico erróneo a mi perrita Trufa y me dio mucha pena. Afortunadamente no era nada de lo que me dijeron en un primer momento y Trufita está recuperada. Antes era más llorona. Últimamente solo lloro por problemas de salud de mis seres queridos.

¿La última mentira que has contado?

No miento. No soporto la mentira e intento apartar de mi vida a la gente que lo practica. Eso sí que es una filosofía en mi vida. Siempre por delante, aunque me quede toda la noche sin dormir.

Además de tu casa y tu coche, ¿qué ha sido la cosa más cara que te has comprado?

Unos pendientes de aro de brillantes. Tenía el capricho desde hace muchos años, ahorré y los compré. Sigo encantada con mi compra y ya no he vuelto a "picar". Los sigo llevando como si fuese el primer día.

¿Alguna vez te han pillado saliendo con una persona famosa? ¿Te gustaría ser pillada con alguien?

Qué va. Tengo pareja desde hace muchos años y no contemplo esa posibilidad. Ni con nadie famoso ni con nadie normal. Estoy plena y satisfecha con la relación que tengo y, como dice la canción, "si me dan a elegir me quedo contigo".

¿La última vez que estuviste desnuda delante de otra persona?

Con mi pareja. Esa confianza y lealtad solo la tiene él.

¿Qué es lo que más te disgusta de ti misma?

Mi pundonor, mi amor propio que a veces me mata. Es una virtud para mantenerte en la ola pero a veces me pasa factura. Estudié en un colegio de religiosas y ya desde pequeña se lo advertían a mis padres. Por eso me temo que a estas alturas del partido no voy a cambiar.

¿El último mensaje de móvil que has recibido y qué decía?

¿Cuándo entrevistamos al ministro Torres? El mensaje es del director de La mirada crítica, el programa que presento todas las mañanas en Mediaset con Unicorn Content. Es mi otro compañero diario.

¿La situación más embarazosa de tu vida?

Presentar a mis aitas a mi primer novio. Sabía que no les iba a terminar de convencer (Risas).

Si fueras invisible, ¿qué sería lo primero que harías?

Colarme en un Consejo de Ministros en un momento tenso políticamente hablando. Me parece que tiene que ser muy divertido. Se filtran cosas, pero casi nunca la verdad de todo lo que ha pasado.

¿Has robado alguna vez?

No, nunca. Negativo y de forma categórica.