Belén Esteban desvela el programa de Antena 3 en el que iba a trabajar y anuncia algo "muy gordo" para otoño

El tiempo que Belén Esteban ha pasado fuera de la televisión, entre el final de Sálvame y el estreno de Ni que fuéramos, le ha servido para darse cuenta de que no todo el mundo que tenía alrededor le quería. "Hay gente que me ha traicionado, que se ha alegrado de que se acabase Sálvame", se sincera la colaboradora de Canal Quickie.

En este periodo, Belén Esteban ha tenido algunas ofertas, como la que desveló Informalia para ser jurado de Baila como puedas, que provocó una gran bronca entre directivos de la cadena pública. "Me llamaron de TVE, yo no llamé, para ser jurado de un programa con unas condiciones muy buenas. Hice la prueba de vestuario y todo; estaba muy emocionada y el 20 de julio (de 2023) recibo una llamada y me dicen que no lo hago, que no me quiere la que entonces era presidenta de TVE", explica en Semana. "Y yo no había hablado nunca con esta señora".

Más adelante, también tuvo una propuesta de un programa de Antena 3 para participar de forma puntual, algo que ya había contado. Sin embargo, nunca había desvelado de qué formato se trataba. "Me cogieron para Mask Singer y, con el contrato firmado y el disfraz hecho, me dijeron que tampoco me querían", rememora la colaboradora. "No denuncié porque soy buena persona", afirma. "Yo creo que todo es un tema político, de verdad. Lo tengo más claro que el agua".

En la entrevista que Esteban concede a la citada publicación dice que ha recibido "muchas" ofertas, "pero yo sé lo que tengo que hacer y lo que no". "Con Óscar [Cornejo] y Adrián [Madrid] estoy muy contenta y te voy a anunciar algo: en septiembre u octubre va a venir algo muy gordo. No puedo contarlo aún, pero vais a flipar".