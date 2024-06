Belén Esteban desvela que la vetaron en Antena 3 y le pide trabajo a Pablo Motos: "Yo sé hacer de todo"

La princesa del pueblo está de promoción. Feliz en su nuevo espacio de TEN, se ha convertido en la mejor embajadora de Ni que fuéramos shhh... y ha visitado el podcast de Juan del Val y Nuria Roca para darle publicidad. Pero claro, Belén Esteban no tiene pelos en la lengua y además de piropear a todos sus compañeros, sus jefes y el chiringuito que se han montado de la nada, también ha desvelado algunas informaciones de los últimos meses que no habían trascendido a los medios de comunicación: "Me vetaron en Antena 3".

La princesa del pueblo ha confesado que el veto de TVE no fue el único que ha sufrido tras el cierre de Sálvame. Recordemos que la cadena pública había negociado con la ex de Jesulín de Ubrique para contar con ella en el programa Baila como puedas, pero uno de los responsables del Ente ordenó paralizar el fichaje en el último momento: "En otra cadena me hicieron lo mismo, con el contrato firmado. No voy a decir el programa y no he denunciado porque no quiero problemas con nadie, pero me dolió porque estaba muy ilusionada. Además, lo habría hecho de puta madre", ha asegurado.

Eso sí, a ella no la para ni un veto y ha aprovechado el espacio de Juan del Val y Nuria Roca, tertulianos de El Hormiguero, para pedirle trabajo a Pablo Motos: "Vais a tener mucha competencia con Broncano. Si nos necesitáis a mis jefes, a mis compañeros o a mí, estamos para ayudar. Nosotros sabemos hacer de todo", ha dicho muy resuelta. "Lo que más me gustaría, y te lo digo de corazón, es que un día me invites a tu programa. Me haría superfeliz y me lo pasaría de puta madre. Yo te dejaría sacar las hormigas. Siempre veo el programa, me encanta. A ver si un día me llamáis", ha pedido.