Televisión Marta Riesco noquea a Belén Esteban con una tremenda pulla que no se esperaba: así fue su segundo asalto

Marta Riesco lleva dos días en Ni que fuéramos Shhh y ya ha demostrado tener una llamativa agilidad de reflejos en sus intervenciones. Lo demostró el primer día, cuando se enzarzó en una monumental pelea con Belén Esteban, y lo confirmó en el segundo asalto que el programa de TEN ofreció en la tarde de este miércoles.

Ni que fuéramos Shhh dedicó un espacio a recordar y comentar la pelea que se desencadenó entre las colaboradoras en su primer cara a cara en plató. "Belén tiene que entender que no solo puede dar ella y la gente se tiene que callar. Tú das y la gente te responde, esto no es una dictadura", le reprochó Marta Riesco, que esta vez no estaba en el estudio de Canal Quickie, sino que intervenía a través de una videollamada desde su coche, antes de asistir a un concierto.

"Si tú me llamas una cosa, yo también voy a responder con otra cosa que también te va a doler", admitió Riesco, que recordó que fue Belén quien había empezado la discusión el día anterior. "Ojalá te hubieras quedado con mis disculpas y no hubiéramos llegado a eso", añadió, mientras Belén escuchaba desde el plató con un gesto de desagrado. "Tengo la esperanza de que en algún momento Belén me deje de mirar con esa cara".

En ese momento, Belén comenzó a cantar una canción de Camilo -Marta Riesco había dicho que iba a asistir a su concierto esa noche- y la periodista le hizo los coros desde el coche. "Pásatelo bien. Baila, cariño, que te va a venir bien. La vida es cantar y bailar y disfrutar. Espero que te lo pases muy bien en el concierto", dijo Esteban.

Marta, que notó algo de ironía en las palabras de Belén, respondió lanzando una tremenda pulla que fue a la línea de flotación de su enemiga íntima. "Muchas gracias, intentaré bailar como tú con Terelu el otro día", soltó para sorpresa de todos. Marta se refería al vídeo que se hizo viral en el que se veía a Esteban y Campos bailando en una fiesta después de sus últimas broncas televisadas. Esa inesperada y repentina reconciliación había sido muy comentada, incluso criticada, por sus compañeros.

"¡Con Terelu y con quien haga falta. Bailo con quien me sale del coño!", espetó Belén Esteban, de nuevo muy enfadada. "¿A qué sacas lo de Terelu, Marta? ¿Es malo que te diga que cantes, bailes y te diviertas? Lo de Terelu lo has soltado con mala leche", dijo indignada.