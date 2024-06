Casas Reales Zarzuela desmiente a Belén Esteban tras asegurar que la reina Letizia pasará por quirófano por su fractura en un dedo del pie

La Reina y Belén Esteban coincidieron en un acto solidario de Banco Santander al que asistió Ana Botín, presidenta de la entidad

Belén Esteban, tras su encuentro con Letizia: "Es maravillosa, le he dicho que vamos las dos con playeras"

Doña Letizia presidió los galardones solidarios de Banco Santander a través de la iniciativa Euros de tu nómina, con la asistencia de la presidenta de la entidad, Ana Botín. En el acto, que tuvo lugar en la sede de Boadilla del Monte este martes 11 de junio, coincidieron Letizia y Belén Esteban. En su encuentro, tal y como la propia Belén relató en su programa de Ni que fuéramos shhh, la Reina le comentó que "tienen que operarla". Sin embargo, una fuente de Zarzuela desmiente a Belén en este punto.

La princesa del pueblo, que coincidió con doña Letizia en el aniversario del diario La Razón el pasado mes de noviembre, la saludó con desparpajo: "He respetado mi turno para hacerme la foto. Cuando la he visto con las playeras nos hemos dado dos besos, le he preguntado cómo está del pie", reveló en su programa. Durante el breve saludo posaron para una foto que Belén compartió después en sus redes sociales. Junto a ellas está la ministra de Inclusión, Elma Saiz.

Zarzuela niega que la Reina vaya a pasar por quirófano para someterse a una operación del dedo, que se rompió en un accidente doméstico a principios de mayo. Debido a esta fractura, desde entonces, lleva calzado deportivo y holgado para evitar presión en los dedos del pie derecho. La Reina ha mantenido su agenda presencial, tal y como se anunció.