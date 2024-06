Casas Reales Doña Letizia y su cita con Ana Botín: deportiva, cercana y con un emocionante recuerdo de Guatemala

La consorte asturiana ha presidido la entrega de los premios de Euros de tu Nómina, promovidos por el Banco Santander

Silencio sepulcral en el auditorio del Solaruco de la Ciudad del Banco Santander. Doña Letizia ha subido al escenario para pronunciar unas palabras con motivo de la entrega de los premios de Euros de tu Nómina, que reconoce proyectos solidarios de ONG's y asociaciones. Junto a la Reina, ha estado presente en este acto Ana Botín, presidenta de la entidad. El evento ha tenido lugar este martes 11 de junio en la Ciudad del Banco Santander en Boadilla (Madrid).

"Acabo de llegar de Guatemala"

Tras la entrega de los galardones de esta 16º edición, doña Letizia ha tomado la palabra. Ha sido Ángel Expósito, de COPE, quien le da dado paso. "Dos mensajes muy rápidos", ha comenzado. "Gracias a los que pensáis en los demás y hacéis que el cambio sea real" y también "mi admiración y respeto a los que empleáis energía, recursos y tiempo" en ayudar. "Yo acabo de llegar de Guatemala, donde he trato de dar visibilidad a la cooperación y he visto vidas muy difíciles con mucho sufrimiento", ha recordado. "Allí conocí a una mujer, que ha sido vulnerada y violentada, y en una extrema pobreza, que me dijo al oído 'Mire, Reina llevo muchos años y no sé cómo estoy viva, vivía por inercia, como una zombie, hasta que llegó una persona de cooperación y pensé que en la vida había una oportunidad'". Unas palabras que ha lanzado desde el corazón al decir "'tengo la certeza de que sois imprescindibles".

Expósito ha tomado el relevo en la palabra y ha bromeado con las zapatillas de la Reina al deslizar: "Pensé en venir también en zapatillas" (doña Letizia lleva calzado deportivo desde principios de mayo por una fractura en el dedo del pie derecho). Después se ha dirigido a la consorte, que pese a su fractura no ha cancelado ningún acto de agenda y sigue adelante con el trabajo. "Como enferma, muy buena reina no debe ser", ha bromeado al referirse al reposo al que Su Majestad ha renunciado. "Cuídese", ha concluido.