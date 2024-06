Casas Reales Belén Esteban, tras su encuentro con Letizia: "Es maravillosa, le he dicho que vamos las dos con playeras"

"Lo que me encanta es que personas como la Reina apoyen este tipo de cosas porque sobre todo se trata de ayudar y ayudar", nos cuenta Belén

Doña Letizia y su cita con Ana Botín: deportiva, cercana y con un emocionante recuerdo de Guatemala

La reina Letizia, Euros de tu Nómina, Banco Santander y día de reconocimientos a proyectos solidarios. Ha sido lo que nos ha convocado en la Ciudad Financiera del banco que preside Ana Botín y que ha contado con la presencia de la esposa de Felipe VI. Uno de los proyectos distinguidos ha sido El Cole de Celia y Pepe, de la Fundación Querer. Detrás de este maravilloso proyecto está la periodista Pilar García de la Granja. A la salida del evento, en uno de los vestíbulos del centro de formación Solaruco, en Boadilla (Madrid) hablamos con la fundadora y con Belén Esteban, comprometida con el trabajo de esta asociación.

Querer es una institución, fundada en 2016, dedicada a la educación e investigación social para niños con enfermedades neurológicas. La fundación también integra un colegio de educación especial, El Cole de Celia y Pepe, que cuenta con 100 alumnos y alumnos entre 4 y 18 años, y que ha sido uno de los programas ganadores. "Nos dedicamos a tres apartados, a la educación de niños con enfermedades neurológicas, a la investigación científica y la concienciación social que tiene que ver con el neurodesarrollo y la salud mental", nos cuenta Pilar García de la Granja.

"La Reina nos conoce desde hace muchos años. Tenemos muy buena relación. Ella está muy sensibilizada con las enfermedades raras. Es presidenta de FEDER y ahora, con la Fundación Querer, estamos dentro del patronato de FEDER. Lo que es maravilloso de la Reina es que ha sido capaz de detectar que hay muchas necesidades y tiene esa sensibilidad para aquellos con una enfermedad rara porque afecta a muy poquita gente, pero sobre todo es rara porque no tiene cura. Y ella está muy concienciada con esto."

Doña Letizia y Ana Botín en el evento del Banco Santander

"Soy muy amiga de Pilar y cuando montó la fundación me llamó y enseguida la ayudé. Siempre estoy con ella", nos cuenta Belén Esteban, que además conoce a la Reina, con quien ha coincidido "un par de veces". "Es maravillosa y me ha dicho que qué tal", ha comentado. "'Vamos las dos con playeras', le he dicho y se ha echado a reír (...) Lo que me encanta es que personas como la Reina apoyen este tipo de cosas porque sobre todo se trata de ayudar y ayudar. Es lo que hay que hacer". También "colaborar y sentirte tan bien" porque "cuando vienes a este tipo de cosas y ves lo que hay te emocionas. Esta noche me voy a ir a la cama muy contenta", nos ha dicho muy emocionada y con la voz quebrada. Abajo, la foto que compartido Belén en su Instagram de su encuentro con doña Letizia y la ministra de Inclusión, Elma Saiz.