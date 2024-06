Famosos Belén Esteban estalla contra Alicia Senovilla por mostrar imágenes de su hija y aviva la guerra entre las dos: "Esa es mía"

La madre de Andrea Janeiro ha cogido un gran enfado después de que en Telemadrid mostraran imágenes de su hija

Ha vuelto a estallar la guerra entre Belén Esteban (50) y Alicia Senovilla (55) a raíz de que en el programa de la segunda, en Telemadrid, mostraran este lunes imágenes de Andrea Janeiro. Algo que ha molestado profundamente a la princesa del pueblo, pues a su cicatriz sin cerrar con la presentadora madrileña se suma que su hija es una persona anónima y no quiere formar parte de este mundo: "No se va a permitir que pongan más imágenes de ella", ha dicho Belén muy indignada.

"No saques más imágenes de ella porque una juez le dio el anonimato", ha recalcado la colaboradora este martes desde Ni que fuéramos Shhh. Y ha recordado que ella no habla de su hija en televisión, pese a lo orgullosa que se siente: "Yo no vengo a mi programa a enseñar todo lo que tengo de ella porque lo haría con el mayor orgullo del mundo".

En este sentido, ha explicado que no va a permitir que se utilice la imagen de su hija en ciertos espacios, y menos en programas por los que Belén no siente simpatía: "Esa es mía y de mi familia. No voy a hablar más. Ni una imagen". En este sentido, ha advertido: "Ya hemos ganado varias demandas. Si no quiere salir no la saquéis por cojones".

Y en la misma línea sobre su hija, que se busca un porvenir fuera de nuestras fronteras, ha sentenciado: "Poco hablo del orgullo que siento. Nadie sabe lo feliz que estoy, lo saben los míos y la gente que me quiere". Hay que recordar que la joven, que cumple 25 años el próximo 20 de julio, se formó en estudios de Comunicación en Inglaterra y continúa formándose y trabajando en Estados Unidos, donde siempre que tiene ocasión recibe la visita de su madre y Miguel Marcos. Es en California donde sigue alcanzando metas, alejada del foco mediático y del interés mediático que despiertan sus padres en España.

¿De dónde nace la polémica? ¿Qué pasó entre ellas? ¿Cómo se conocieron? El primer trabajo de Belén Esteban en televisión fue en el programa Como la vida, en el año 2000, un magacín matinal que emitía Antena 3, producido por Martingala, y que estaba presentado por Alicia Senovilla. Belén participaba en una sección comentando El Bus, el reality que entonces ofrecía esa cadena de televisión. Posteriormente, la ex de Jesulín de Ubrique pasó a Sabor a ti, con Ana Rosa Quintana, y más tarde acabó en Telecinco.

Pero la primera vez que tuvimos conocimiento de que la relación entre Alicia Senovilla y Belén Esteban no acabó bien fue a raíz de una entrevista que la presentadora concedió a Ecoteuve y que tuvo contestación de Belén Esteban desde Sálvame. Fue en 2018. En febrero del año pasado se reabrió la guerra entre las dos con estas palabras de la presentadora sobre Jesulín: "Muchas veces su voz se ha callado porque alguien hablaba más alto". "Es como la lotería de Navidad, cada año sale el premio", reaccionó Belén desde el extinto Sálvame, dando lugar a un nuevo cruce de declaraciones.