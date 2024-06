Televisión Belén Esteban y Marta Riesco protagonizan un tremendo enganchón y traspasan la línea roja: "Yo no me fo... a tíos casados"

La princesa del pueblo y la reportera se han tirado los trastos a la cabeza ante la impotencia de María Patiño

Marta Riesco miente: dijo que Rocío Carrasco le había llamado y que quería que fuese a cantar a un concierto de su madre

La princesa del pueblo y la ex de Antonio David Flores han caldeado el ambiente este martes en un cara a cara que ha tenido lugar en el plató de Ni que fuéramos shhh. Belén Esteban y Marta Riesco se han sentado para limar las diferencias que arrastran desde hace un par de años pero lejos de solucionar sus problemas, han terminado tirándose los trastos a la cabeza. O más bien los dardos: "Me jodiste la vida con lo que dijiste. A mí no me la das, Marta, no puedo contigo", comenzaba la de Paracuellos.

"Tú y yo hemos vivido muchas cosas en los pasillos. Yo te cogí un día y te pregunté si eras lesbiana o bisexual. Ojo, que tú puedes comerle el coño a quien te salga de los cojones", continuaba diciendo Belén. "Igual que tú los rabos, ¿no?", respondía la segunda muy molesta. Un alarde de finura y elegancia por parte de ambas que se ha alargado durante varios minutos: "Yo me como el rabo de mi marido, no el de otros", se defendía Belén, que ha cogido carrerilla y atacado sin piedad a su invitada: "Yo lo que no hago es follarme a tíos casados. Eso no lo hago", ha dicho en clara referencia a la relación entre Marta y Antonio David, que estaba casado con Olga Moreno cuando empezó a salir con la joven reportera.

La tensión crecía por nanosegundos: "Hombre no, pero tu marido sí se folló a otras", ha soltado Marta, recordando la infidelidad de Miguel Marcos cuando Belén estaba en la casa de Gran Hermano. "No era mi marido, era mi pareja", ha respondido la de Paracuellos muy alterada, levantándose de su silla y gesticulando con la mano. "No era mi marido, era mi pareja, así que no te equivoques", repetía en bucle. "Y lo mejor que hice fue perdonarle porque reforzó mi relación. Para que lo sepas. Yo lo que no hago es follarme a tíos casados".

Valldeperas y María Patiño intentando mantener en pie el programa, Belén Esteban estallada, Marta Riesco defendiéndose y los Kikos descojonándose ?



Los televidentes: LIVING!#NiQueFuéramos11J pic.twitter.com/VXI0ZMaSBu — Albistea (@albistea) June 11, 2024

La presentadora, María Patiño, trataba de calmar a las fieras sin mucho éxito: "Me vais a respetar las dos", gritaba fuera de sí. Riesco aplaudía a la embestida de Belén con sonrisa irónica: "El feminismo...". "No, yo no voy de feminista como vas tú ahora con Rocío Carrasco, que la has puesto a parir y a Olga, y ahora eres su amiga. ¡Falsa! Te conviene venir aquí y dar otra cara pero a mí no me la das. A estos a lo mejor sí, pero a mí no", decía alterada Belén.

La situación, finalmente, ha terminado con Esteban saliendo del plató ("Que me quiten el micro") y Marta amenazando con irse: "Se ha pasado. A mí me llaman 'follamaridos' y lo siento, tía. Y que si como coños. ¡Venga hombre! Con un juicio que tengo pendiente con Anabel Pantoja, por favor, María", decía Marta a Patiño.