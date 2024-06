Televisión El surrealista mensaje de Glòria Serra a Belén Esteban: "El día que le dé por la investigación, verás"

Ni que fuéramos Shhh continúa su segunda semana en TEN con María Patiño como presentadora y Belén Esteban, los Kikos, Chelo García-Cortés, Lydia Lozano o Víctor Sandoval entre sus colaboradores estrella. La llegada de Marta Riesco como reportera, además, ha sido un revulsivo para el programa vespertino gracias a los enfrentamientos entre la ex de Antonio David Flores y Belén Esteban. Entre tanto, afloran momentos que se convierten en virales en las redes sociales.

Uno de estos momentos llegó hasta Glòria Serra, a raíz de que María Patiño dijera: "Podría ser Ana Pastor, pero no lo soy. Soy María". "Y Belén, Glòria Serra", contestó David Valldeperas en tono jocoso, a lo que Belén no tardó en reaccionar: "Escúchame, no me digas Gloria Serna", espetó, para aclarar: "Que me encanta Equipo de Investigación pero no me parezco en nada".

El día que a @BelenEstebanM le de por la investigación, verás! ?? https://t.co/bXGdOdkCaY — Glòria Serra (@gloria_serra) June 13, 2024

Este clip fue compartido por varios seguidores del programa en X, el antiguo Twitter, y la presentadora de laSexta se hizo eco con una divertida respuesta a la de excolaboradora de Telecinco: "El día que a Belén le dé por la investigación, ¡verás!".

Ni que fuéramos Shhh, por el momento, hace unos datos meritorios en audiencias pero se ha quedado lejos de las previsiones más optimistas. Eso sí, ha evidenciado que Sonsoles Ónega desde Antena 3 y Ana Rosa Quintana desde Telecinco viven del público de más edad.