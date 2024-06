Televisión Cuánto cuesta el sucedáneo de Sálvame y cuánto tiempo pueden aguantar los productores regalándolo

Ni que fuéramos Shhh... hace unos datos meritorios pero se ha quedado lejos de las previsiones más optimistas. Eso sí, ha evidenciado que Sonsoles y Ana Rosa viven del público de más edad. Otra cosa es saber cuánto vale cada programa, cuánto ingresa y cuánto tiempo pueden aguantar los productores con el invento. Ellos manejan con mucha atención los datos y edades de sus espectadores. Adrián Madrid dio un respingo en la silla y Óscar Cornejo tuvo que salir al quite cuando Belén Esteban señaló en la rueda de prensa de presentación del programa que Sálvame tenía un público muy avejentado. La anteriormente conocida como La princesa del pueblo, y ahora como La Patrona, daba cancha a un extendido mito: ese que decía que Sálvame solo lo veían jubilados. Pero aquello ha quedado desmentido con los datos del sucedáneo del magacín que lideró la audiencia de las tardes durante casi tres lustros.

El programa emitido en la minúscula TEN, el canal de Secuoya al que ha echado el ojo José Miguel Contreras para meterle una reformita y dárselo a Prisa, ha ganado algún día a Antena 3 y Telecinco en el público adulto-joven (25 y 44 años), que no es un franja despreciable para los anunciantes, aunque la publicidad ya no se venda como antaño. Ni que fuéramos Shhh... se estrenó en TEN el pasado 3 de junio con 258.000 espectadores y un prometedor 3.2% de share que mejoraba el 2% que rondaba el canal en la franja vespertina con el formato americano Caso Cerrado de Ana María Polo.

El primer formato de la nueva Fabricantes Studio siguió propulsando las tardes del objeto de deseo de Prisa y del que fuera fundador (y vendedor) de laSexta: en mayo TEN promedió un 1,1% de share y hasta el 11 de mayo ya se ha elevado hasta el 1,4% (lo cual supondría romper su techo histórico de audiencia en los 8 años del canal que se cifra en el 1,3% que lograron en abril de este año).

Ni que fuéramos Shh se elevó el martes 4 de junio (4.1% y 328.000), pareció estabilizarse el miércoles 5 (3.5% y 273.000), siguió cayendo el jueves 6 (3% y 233.000) y se desplomó el viernes (hasta un discreto 2.4% con 202.000 seguidores). Con Marta Riesco de gasolina, el programa se fragmentó en dos tramos este lunes (promediando un 2,4% entre las 15.45 y las 19.00 horas, y disparándose en su 'Happy hour' entre las 19.00 y las 20.00 horas hasta un interesante 3,8%. Pese a lo cual, las previsiones más optimistas del sector fijaban el suelo del programa en torno al 4% de share y vaticinaban que iba a competir con ofertas de Cuatro o La Sexta como el Todo es mentira de Risto Mejide o Más vale tarde, o que iba a lastrar a Sonsoles (Antena 3) y Ana Rosa (Telecinco) por debajo del 10%.

Fabricantes estudio refuerza Ni que fuéramos Shhh...

Los datos parecen desinflarse o estabilizarse pero sí es cierto que el público joven está nutriendo a Ni que fuéramos Shhh: en su primera semana en TEN fue líder entre los 24 y 44 años: el martes (10,6%), el miércoles (10,7%) y el jueves (9%). A estos números hay que añadirle el público que consiguen en Youtube o Twitch que, según Fabricantes Studio, aportan cada día en torno a 20.000 espectadores extra a la televisión convencional (donde promedió 259.000 en sus primeras 5 entregas). No resulta fácil competir en la tarde con un espacio de tan modesta producción: la propia Mediaset lo sufre con el nuevo Socialité Club, que se estrenó el lunes con un gris 1,2% y cayó el martes hasta el 1%. El programa hace bajar la media de Divinity, que cosechaba mejores resultados con seriales turcos. María Patiño y compañía no tenían los medios de antaño, especialmente tras las cámaras pero David Valldeperas es creativo y eficaz, y Fabricantes Studio ha reforzado el equipo de dirección de Ni que fuéramos Shhh... con el hasta ahora director de Socialité, Javier de Hoyos. "Mis comienzos fueron en YouTube, y ésta me parece una apuesta arriesgada y atrevida. Una muestra de que la televisión se puede hacer y consumir desde cualquier dispositivo. Quiero aportar al equipo la conexión con el mundo de influencers que tan olvidados están en muchos espacios del corazón", señalaba el nuevo fichaje.

Jorge Javier vuelve a la guerra de las tardes

El sucedáneo de Sálvame hasta ahora ha libra su batallas contra Ana Rosa Quintana o Sonsoles Ónega, pero muy pronto tendrán que protagonizar una guerra fratricida contra su querido Jorge Javier Vázquez. Telecinco, como ya adelantamos, prepara el espacio de testimonios El diario de Jorge, que ocupará la franja de sobremesa en sustitución de Así es la vida (que se despedirá de los espectadores el 29 de julio tras un año en antena) y una parte del espacio de TardeAR, que se reduce unos minutos. Jorge Javier Vázquez dice en Lecturas que está feliz con el encargo: "La labor de una productora es entusiasmar al presentador con un proyecto. En mi caso les digo que no se esfuercen: vengo entusiasmado de casa. A estas alturas de mi carrera detecto cuando un equipo sabe lo que quiere hacer y cómo llevarlo a cabo. Ellos lo tienen claro y yo también. Otra cosa distinta es de qué manera acepte la audiencia la propuesta, pero para eso no existen recetas", reza su tribuna en el semanario. "Me entusiasma el proyecto y me entusiasma todavía más hacerlo en pleno verano, porque consigue meterme en el cuerpo un nerviosismo de principiante que me pone muchísimo. En esa época en que las cabeceras de cartel están descansando, llegamos nosotros con la ilusión de que El diario de Jorge rellene muchísimas horas de televisión", explica. El showman asegura que le gusta "que el programa se llame El diario de Jorge", que es el nombre con el que le llaman en círculos familiares o de amistad, y no de Jorge Javier, que es el que le ha hecho famoso en televisión.