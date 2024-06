Televisión María Verdoy, hundida: pierde al director de 'Socialité', que se marcha donde más le puede doler a Telecinco

Javier de Hoyos se incorpora a 'Ni que fuéramos Shhh', con sus anteriores jefes

'Ni que fuéramos Shhh' no da tregua y se rearma con el fichaje de Conchita y Marta Riesco en plató: "Voy con todo"

Socialité se despedía este domingo de su director, Javier de Hoyos, quien comenzará una nueva etapa en la competencia. Este adiós desataba el llanto desconsolado de María Verdoy, la presentadora del programa y amiga del periodista. "Te quiero decir que te he visto trabajar y motivar a un equipo que te adora. Eso lo dice todo de ti. Eres un ser de luz, que te mereces brillar", le dedicaba la conductora del programa de Telecinco.

La marcha de Javier de Hoyos coincide, además, con el estreno de la nueva etapa de Socialité. El formato que ahora produce Fénix Media, la compañía de Christian Gálvez, ha lanzado este fin de semana una imagen renovada y ha incorporado a Antonio Santana como copresentador. Además, a partir de este lunes, 10 de junio, contará con una versión diaria en Divinity, Socialité Club, que se emitirá a las 20.00 de lunes a viernes.

"Ha sido muy difícil tomar esta decisión porque sois mi familia", se despedía del formato de Telecinco, emocionado ."Contigo todos hemos aprendido a ser mejores, porque te queremos y porque nos has hecho felices trabajando, ha sido un auténtico placer trabajar a tu lado y te mereces que te pase todo lo mejor del mundo", le decía Verdoy mientras le entregaba un ramo de flores.

Por su parte, los compañeros del director le prepararon un vídeo recopilatorio con los mejores momentos de su paso por el programa. "Cuando llegué aquí, tenía muchísimos complejos. Había mucha gente, representantes de televisión, que me decían que tenía que reprimir la pluma. No me aceptaba ni a mí mismo. El trabajar en esta televisión y en este programa tan diverso fue lo que a mí me permitió ser lo que soy. Que me dieran la oportunidad de presentar con mis defectos son las cosas que me han hecho crecer", relataba Javier, agradecido, con el equipo del formato.

El detalle que se ocultó durante su despedida de Socialité fue el nuevo destino de Javier de Hoyos. El periodista se va a incorporar a Fabricantes Studios, la productora de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, según FormulaTV, que eran los productores de Socialité hasta hace unos meses, cuando vendieron sus acciones a Mediaset y la cadena entregó el programa a Fénix Media. La llegada de De hoyos a Ni que fuéramos Shhh se produce en un momento especialmente importante para este programa que hace solo una semana estrenó sus emisiones en abierto a través de TEN. Este lunes, además, inicia una nueva etapa con la aparición en plató de Marta Riesco. Además, el formato también ha anunciado la vuelta de Conchita, la poligrafista del Deluxe.